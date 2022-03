Ucraina: scomparso bambino in fuga da Kiev

Bambino ucraino di 4 anni in fuga da Kiev scomparso. Aiutiamo la mamma a divulgare l’appello per allargare e rafforzare le ricerche.

“Sulla mail dell’Associazione Cittadini del Mondo Odv di Cagliari abbiamo ricevuto la richiesta di divulgare un appello disperato di aiuto per un bambino ucraino di 4 anni scomparso. La veridicità dell’appello ci è stata confermata dal consolato onorario ucraino e dai nostri contatti diretti con la mamma signora Anna e l’amica di famiglia che ci ha inviato la mail signora Cristina”.

Il bambino scomparso si chiama Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno, ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Altezza circa 110 cm, occhi marroni, capelli castani e taglio a caschetto.

In fuga dalla guerra

Alexander è scomparso lo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione di Kiev, insieme alla nonna e altre 6 persone e 2 cani, attraversando con una barca il fiume Dnepr.

La nonna è stata rinvenuta morta, anche la barca è stata ritrovata. Il bambino era l’unico che indossasse un giubbotto di salvataggio.

La signora Anna, anche pochi attimi fa, ci ha confermato che al momento il bambino non è stato ritrovato, ma si sono susseguite tantissime segnalazioni, purtroppo non confermate o riguardanti bambini assomiglianti al figlio. Non si hanno indicazioni certe se il bambino si trovi in territorio ucraino, o magari in questi terribili momenti concitati della guerra e di grande confusione, possa comunque essere stato portato in salvo all’estero da qualche altra persona in fuga o da volontari. Anche la notizia che possa essere stato portato da “attivisti” in Italia non trova conferme, ma non può essere esclusa, visto che sono centinaia di migliaia i bambini che hanno trovato rifugio all’estero e tanti anche nel nostro paese.

Contatti

Chiunque abbia una qualsiasi informazione su Alexandr (chiamato anche con il diminutivo Sasha) contatti i numeri elencati qui sotto tramite “WhatsApp” o “Viber” ai seguenti numeri: