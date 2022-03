Ucraina: prime donazioni consegnate in Romania

UCRAINA, PRIME DONAZIONI PER GLI ANIMALI CONSEGNATE IN ROMANIA DA OIPA INTERNATIONAL

Ucraina: consegnati 15 mila euro: acquistati trasportini, ciotole, coperte, guinzagli, medicinali, integratori, pettorine e altri materiali necessari agli animali abbandonati o che stanno uscendo dai confini ucraini insieme ai loro proprietari.

advertisement

L’associazione Sava’s Safe Haven, lega-membro romena di Oipa International (Organizzazione internazionale protezione animali), ha ricevuto 15 mila euro di donazioni grazie alla raccolta fondi Emergenza Ucraina.

Il denaro è stato utilizzato per l’acquisto di cibo, trasportini, ciotole, coperte, guinzagli, medicinali, integratori, pettorine e altri materiali necessari agli animali abbandonati o che stanno uscendo dai confini ucraini insieme ai loro proprietari.

Il rifugio in cui opera l’associazione, e che ospita circa 250 cani, si trova nella città di Galati in Romania, e da lì i volontari riescono a recarsi ai confini con l’Ucraina, nelle località di Isaceea, Giurgiulesti e Oancea, per accogliere famiglie e persone che scappano dalla parte a sud del Paese con i loro animali dando subito i primi soccorsi e gli aiuti necessari.

Sava’s Safe Haven offre anche i primi controlli veterinari e supporto nella compilazione delle documentazioni per tutti gli animali che arrivano.

Nei giorni scorsi i volontari sono riusciti ad acquistare un’unità di emergenza con trenta postazioni per il primo soccorso che hanno sistemato nei pressi del rifugio.

«Alexandra, la responsabile di Sava’s, ci ha inviato un video in cui ringrazia per gli aiuti arrivati dall’Oipa attraverso la raccolta fondi Emergenza Ucraina e che consente ai volontari di aiutare tantissimi animali vittime della guerra», dichiara Valentina Bagnato, responsabile Relazioni internazionali di Oipa International.

«In queste ultime ore l’associazione ha soccorso anche una donna che è arrivata al confine con 12 cani e che ha perso tutto.

La nostra lega-membro l’ha portata a Bucarest e ha trovato una sistemazione a lei e ai suoi cani».

PER AIUTARE GLI ANIMALI IN UCRAINA: https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare