Ucraina: chiesa di Scientology della Sardegna prega per la pace

Venerdì 4 marzo, nella sede della Chiesa di Scientology della Sardegna a Cagliari, i fedeli si sono riuniti per pregare assieme nella speranza che il conflitto in Ucraina di cui sentiamo parlare ogni giorno cessi, che la ragione possa riprendere il suo posto, venga messa da parte la forza in favore delle popolazioni coinvolte e che di fatto subiscono la guerra per giochi di potere nei quali non hanno alcuna voce in capitolo.

La preghiera per la pace è stata anche mezzo di condanna della guerra su qualsiasi fronte in quanto non esiste motivo che possa indurre qualcuno a mettere a repentaglio la vita degli altri.

Tra i presenti c’è stato anche il Dott. Mohamad Doreid, responsabile per l’Europa della sezione cultura dell’Unione Culturale Libanese nel Mondo. La sua testimonianza e racconti di quando ha dovuto vivere la guerra nel suo paese, hanno rimarcato la necessità che si usi la razionalità e si smetta di mettere a repentaglio le vite dei civili. Il suo auspicio è stato che si rispettino i Diritti Umani ed ha invocato un impegno da parte di tutti affinché questi siano divulgati, conosciuti e rispettati da tutti.

A recitare la preghiera di Scientology per la Libertà Totale è stata il Ministro della Chiesa di Scientology della Sardegna Francesca Fadda la quale, nel leggere le scritture del fondatore L. Ron Hubbard, ha rimarcato la necessità di aumentare i nostri sforzi in direzione dell’aiuto al prossimo. Per questo motivo è stato lanciato un appello a tutti i presenti affinché nei prossimi giorni portino presso la sede della Chiesa quei generi di prima necessità per poter aiutare in modo diretto gli ucraini che stanno subendo in modo diretto l’inutile devastazione della guerra.