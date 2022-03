Tumore alla prostata: (H)Open Weekend a Macomer

Tumore alla prostata: dopo il successo dell’(H)Open Weekend si replica a Macomer

NUORO, 21 MARZO 2022: Nessuno immaginava una richiesta di prenotazioni così massiccia come quella riscontrata nei giorni antecedenti il 18 marzo;

quando l’ASL n. 3 di Nuoro, con la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata a visite, consulenze e colloqui nell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale San Francesco.

L’adesione è stata talmente entusiastica da spingere la Dottoressa Gesuina Cherchi, referente per il programma “Bollini rosa” appena nominata Antenna Regionale dalla Fondazione ONDA, a rassicurare i tanti cittadini che non avevano potuto prenotare per la chiusura delle prenotazioni, sull’individuazione di possibili nuove giornate.

In ottemperanza al suo nuovo incarico – che prevede la promozione a livello territoriale di iniziative e azioni di promozione della salute della donna e di genere a livello sociale; sanitario- assistenziale-Istituzionale su tutto il territorio regionale – e in accordo con la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, direttrice del Distretto Socio Sanitario di Macomer, con l’avallo del Direttore Generale Paolo Cannas e del Direttore Sanitario Peppino Paffi, e soprattutto con la disponibilità data dai due Urologi, Dott. Poma e Dott.ssa Tallis, sono state individuate altre due giornate di screening dal titolo:

«TUMORE ALLA PROSTATA» Non è la fortuna che batte il tumore della prostata ma È la prevenzione.

Venerdì 25 marzo 2022, dalle 10.00 alle 14.00

Venerdì 1 aprile 2022, dalle 15.00 alle 18.30

Presso il Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Macomer in località Nuraghe Ruiu.

Per prenotazioni telefonare:

da martedì 22 a giovedì 24 dalle 09.00 alle 12.00 al numero 0785 222459.

La prenotazione resterà aperta fino ad esaurimento posti.