Tumore alla prostata: dopo il successo dell’(H)Open Weekend si replica a Macomer

Venerdì 25 marzo 2022, dalle 10.00 alle 14.00, e venerdì 1 aprile 2022, dalle 15.00 alle 18.30, il Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Macomer, in località Nuraghe Ruiu, ospiterà altre due giornate di screening dal titolo «TUMORE ALLA PROSTATA» Non è la fortuna che batte il tumore della prostata. È la prevenzione.

Nessuno immaginava una richiesta di prenotazioni così massiccia come quella riscontrata nei giorni antecedenti il 18 marzo; quando l’ASL n. 3 di Nuoro, con la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata a visite, consulenze e colloqui nell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale San Francesco.

L’adesione è stata talmente entusiastica da spingere la Dottoressa Gesuina Cherchi, referente per il programma “Bollini rosa”, a rassicurare i tanti cittadini che non avevano potuto prenotare per chiusura anticipata delle prenotazioni sull’individuazione di possibili nuove date per l’immediato futuro.

Per prenotazioni chiamare da martedì 22 a giovedì 24 dalle 09.00 alle 12.00 al numero 0785 222459. La prenotazione resterà aperta fino ad esaurimento posti.

Alla realizzazione delle due giornate ha collaborato attivamente il Distretto Socio Sanitario di Macomer, nella persona della sua Direttrice, Dottoressa Maria Giovanna Porcu.