Trofeo BCC Romagna Occidentale – Memorial Sauro Coppini per ciclisti U23, prende il via da Bubano e Mordano il 2022 organizzativo di ExtraGiro

Mentre prosegue l’impegno di ExtraGiro per i progetti di toponomastica delle piste ciclabili e di Mobilità sostenibile, parte importante dell’attività del gruppo diretto da Marco Selleri e Marco Pavarini che vede la bicicletta al centro di ogni suo progetto, è arrivato anche il momento della prima gara organizzata nel calendario sportivo 2022.

Il gruppo che ha realizzato negli ultimi anni importanti eventi ciclistici, tra cui i Campionati del Mondo Imola – Emilia-Romagna nel 2020 e il rilancio del Giro d’Italia Giovani U23, apre la sua stagione organizzativa in ambito agonistico sabato 26 marzo 2022 con il primo appuntamento: il Trofeo BCC Romagna Occidentale – Memorial Sauro Coppini per ciclisti Under 23.

La giornata ricorderà Sauro Coppini, importante componente della Scorta Tecnica nelle manifestazioni organizzate da ExtraGiro, prematuramente scomparso lo scorso anno in un incidente stradale: tutto il gruppo organizzatore si stringe idealmente alla sua famiglia.

Si tratta di una gara interamente sviluppata all’interno del Comune di Mordano, sede della società sportiva Nuova Ciclistica Placci 2013 presieduta dal mordanese doc Marco Selleri. Una giornata che coinvolgerà la comunità locale anche grazie all’impegno dei partner, a partire dalla Banca Credito Cooperativo Romagna Occidentale, al fianco degli sportivi, delle loro passioni e dei territori, e dall’azienda Barzanti, oltre a Emmegi e Personalizzandia, con il patrocinio del Comune di Mordano.

In gara sono previsti oltre 150 atleti, in rappresentanza dei principali team italiani della categoria. Al via anche la formazione inglese guidata dall’ex professionista Flavio Zappi, che ha scelto Riolo Terme come quartier generale in Italia per il suo team.

Il percorso è interamente pianeggiante: un circuito di 6,3 km da ripetere 21 volte, con partenza dal centro di Bubano alle ore 13.45 e arrivo previsto alle 16.45 circa. Il percorso parte da via Lume e percorre via Cavallazzi, via Giovanni Paolo II, via Lama e via San Francesco, prima di immettersi nuovamente in via Lume per il rettilineo del traguardo. Verifica licenze al Torrione Sforzesco, riunione direttori sportivi alla Cittadella, sala civica di Bubano.

Una gara U23 su un circuito tra Bubano e Mordano si è svolta anche a primavera 2021, in occasione del 100° anniversario dalla morte del giovane ciclista locale Antonio Placci, con la vittoria allo sprint di Luca Coati, che quel giorno vestiva la maglia della Nazionale Italiana di categoria guidata da Marino Amadori.

Info gara: https://www.extragiro.it/trofeo-bcc-romagna-occidentale/

Calendario ExtraGiro: https://www.extragiro.it/extragiro-calendario-2022/