Trofeo BCC Romagna Occidentale – Memorial Sauro Coppini a Bubano

Allo sprint la vittoria di Alberto Bruttomesso (Zalf Euromobil Désirée Fior)

È Alberto Bruttomesso (Zalf Désirée Fior) il vincitore del Trofeo BCC Romagna Occidentale – Memorial Sauro Coppini a Bubano di Mordano (Bo).

Il giovane veneto, classe 2003 di Valdagno (Vi), ha conquistato in Emilia-Romagna il suo secondo successo stagionale, precedendo allo sprint Tommaso Rosa (Ciclistica Rostese) e il compagno di squadra Alessio Portello (Zalf Euromobil Désirée Fior).

La giornata ha ricordato la figura di Sauro Coppini, componente della Scorta Tecnica nelle manifestazioni organizzate da ExtraGiro, prematuramente scomparso lo scorso anno in un incidente stradale. Nel ricordo, il gruppo organizzatore si stringe alla famiglia, presente a Bubano per applaudire e incitare i giovani atleti in gara per rincorrere il proprio sogno di diventare ciclisti professionisti.

Presenti alla partenza anche il sindaco di Mordano, Nicola Tassinari, e il consigliere con delega allo Sport Giuseppe Cassarino, che hanno dato il via alla gara insieme al direttore di ExtraGiro Marco Selleri, e ai familiari di Sauro Coppini.

La gara si è potuta svolgere grazie all’impegno di tutto lo staff di ExtraGiro, dei volontari e grazie al sostegno di Banca Credito Cooperativo Romagna Occidentale, al fianco degli sportivi, delle loro passioni e dei territori, e delle aziende Barzanti, Emmegi e Personalizzandia, con il patrocinio del Comune di Mordano.

LA CRONACA – Gli iscritti erano 145 in rappresentanza di 25 società sportive, tra cui le migliori del panorama U23 italiano e il team inglese Zappi Racing Team. Ufficialmente al via 118 atleti.

Interamente pianeggiante il percorso: un circuito di 6,3 km da ripetere 21 volte, con partenza e arrivo nel centro di Bubano. Un percorso che parte da via Lume e percorre via Cavallazzi, via Giovanni Paolo II, via Lama e via San Francesco, prima di immettersi nuovamente in via Lume per il rettilineo del traguardo.

Numerosi i tentativi di fuga, ma nessuno riesce a raggiungere più di una decina di secondi e ha sempre durata limitata a pochi chilometri. L’attacco più significativo è quello portato da Simone Griggion (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Alessandro Messieri (#inEmiliaRomagna Cycling Team), che si avvantaggiano in coppia a circa 8 giri dalla conclusione raggiungendo un vantaggio massimo di 34”.

Alle loro spalle, mentre i compagni di squadra cercano di rallentare l’inseguimento del plotone, si organizza l’inseguimento, del gruppo, che li “vede” a 20” per circa 30 km. I due battistrada vengono raggiunti poco dopo il suono della campana dell’ultimo giro dal gruppo in fila indiana che si prepara allo sprint: ha la meglio la Zalf Euromobil Désirée Fior, favorita della vigilia, con lo sprint di Bruttomesso.

L’impegno organizzativo di ExtraGiro proseguirà con numerosi appuntamenti nel 2022 (https://www.extragiro.it/extragiro-calendario-2022/), oltre a continuare a portare avanti i propri progetti di toponomastica delle piste ciclabili e di Mobilità sostenibile, nell’ottica ormai consolidata di ExtraGiro che vede la bicicletta al centro di ogni suo progetto.

Ordine d’arrivo :