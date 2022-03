Triathlon Cross Sprint: 10 aprile a Molentargius

Triathlon Cross Sprint

Parco Regionale Molentargius Saline – SARDEGNA – ITALIA

10 aprile 2022

Tries X Molentargius, un’oasi naturale per il Triathlon Cross.

Domenica 10 aprile il Triathlon Cross accende i riflettori nel cuore del Parco Regionale Molentargius Saline

Cagliari, 30 marzo 2022:

Il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline apre le sue porte al Triathlon Cross ed organizza, con la collaborazione tecnica della Sardegna X Sports, la prima tappa 2022 del TRIES X in una delle zone umide più importanti del bacino del Mediterraneo.

Domenica 10 aprile 2022 sulle ali del fenicottero rosa il circuito TRIES X vola nel sud Sardegna per offrire agli atleti la possibilità di cimentarsi sulla distanza Sprint in una gara dall’alto valore tecnico organizzativo in un contesto unico e spettacolare.

Gli specialisti del Triathlon Cross affronteranno una frazione iniziale di nuoto lunga 750 m nelle acque dell’iconico Golfo degli Angeli, seguita dalle sezioni di Mountain Bike (12 Km) e di corsa (5 Km) che si snoderanno tra gli sterrati, i divertenti saliscendi intorno alla spiaggia fossile e attraverso i bellissimi sentieri lungo le saline e le aree umide del parco.

L’evento principale che prenderà il via alle ore 11.00 dalla spiaggia del Poetto, fronte ex Ospedale Marino, con zona cambio T1 all’ingresso del parco dal sentiero Molentargius – Poetto avrà l’epicentro nel cuore del Parco, nelle aree sport intorno alla spiaggia fossile, dove si troveranno la zona cambio T2 e l’arrivo e dove sarà possibile seguire la diretta della gara, che verrà trasmessa in streaming, su un maxischermo a led.

In apertura si terranno, con partenza dalle ore 9.00, una serie di gare riservate al settore giovanile di duathlon (corsa e mountain bike).

Ad infiammare l’evento ci saranno i migliori specialisti regionali che con importanti colleghi nazionali e stranieri si contenderanno il podio e il montepremi: 4.000 euro equamente divisi fra competizione maschile e femminile, e squadre più numerose.

“Il Parco Naturale regionale di Molentargius, dichiara il presidente Stefano Secci, ha tra i sui compiti istituzionali la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e la promozione delle attività ecocompatibili, come il turismo e la fruizione sociale. In quest’ottica vorremmo che questa competizione sportiva, con il coinvolgimento degli assessorati regionali all’Ambiente e al Turismo, diventasse un appuntamento annuale, capace di catalizzare un flusso turistico internazionale attorno all’area di Molentargius e di dare finalmente impulso allo sviluppo della sua vocazione turistica.”

“Tries X continua il suo percorso di crescita e non potevamo che accogliere con entusiasmo l’invito da parte del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline di portare una gara di Triathlon Cross all’interno di un gioiello ambientale unico incastonato nell’area urbana della Città Metropolitana di Cagliari – dichiara Francesco Biggio, Presidente della società organizzatrice Sardegna X Sports – convinti che vivere attraverso lo sport, con rispetto e misura, aree così importanti e delicate dal punto di vista ambientale sia uno strumento di promozione di altissima qualità”.

Lunedì 4 aprile alle ore 10:30, presso la sede del Parco, l’Edificio Sali Scelti in Via La Palma n. 9 si terrà la conferenza stampa di presentazione del Tries X Molentargius che si svolgerà il 10 aprile 2022