Trevisani e HP Sport sfiorano il podio al Rally della Val d’Orcia gara del CIR Terra

Bene anche l’altro equipaggio Pascale-Maini.

La primavera toscana ha fatto da cornice alla 2 giorni rallistica sui saliscendi della Val d’Orcia, gara di apertura del campionato italiano rally terra. Una gara dove i colori di HP SPORT hanno particolarmente brillato, la pattuglia giovane e molto determinata dei due equipaggi schierati dalla struttura laziale ha dato filo da torcere a molti pretendenti ad un posto al sole. Al via del rally della Val d’Orcia gli equipaggi composti da Jacopo Trevisani e Andrea Marchesini (Skoda Fabia Evo 2) al debutto come equipaggio ufficiale del Team MRF Tyres e la coppia formato da Antonio Pascale-Doriano Maini (Skoda Fabia R5) hanno dimostrato di poter competere con tutti, e soprattutto con chi vanta chilometri di test sulla vettura boema. Il portacolori di HP Sport e del Team indiano Jacopo Trevisani non ha lasciato nulla al caso è, sempre stato nelle zone alte della classifica con la Skoda Fabia Rally 2 preparata da GF Racing iniziando cosi al meglio il tricolore terra concludendo la gara al quarto posto assoluto. “L’essere approdati nel Team MFR Tyre costituisce per tutti noi una grande soddisfazione, continuiamo nell’accrescere il feeling con la vettura, consapevoli che dobbiamo ancora migliorare tanto per sfruttare il potenziale della 4×4 boema. Daremo il massimo come sempre”. Bene anche l’altro equipaggio Pascale-Maini che ha chiuso la loro fatica al tredicesimo posto, nonostante un problema meccanico che lo ha rallentato nella prima parte della gara, e brillantemente risolto in assistenza.

Il prossimo appuntamento con Tricolore Terra sarà il prossimo 14/15 maggio con il Rally Adriatico che si presenta con un volto nuovo che da Cingoli va ad Urbino, proponendo nuove prove speciali, una ventata di freschezza per una delle gare su strada bianca di maggior tradizione in Italia.