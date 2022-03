Trasporto aereo: Li Gioi (M5S): “Vogliamo certezze”

TRASPORTO AEREO: BASTA PARLARE DEL NULLA – LI GIOI (M5S): “DALL’ASSESSORE TODDE PRETENDIAMO CERTEZZE NON ANNUNCI PRIVI DI RISCONTRO”

Trasporto aereo: “Il comparto turistico alberghiero della Sardegna ha già subito perdite economiche che gridano vendetta, ad oggi non è possibile acquistare un biglietto dopo il 14 maggio, a partire da tale data non sappiamo quale vettore volerà e come se non bastasse non sappiamo nemmeno se qualcuno lo farà e a quali condizioni.

E l’assesore ai Trasporti, Giorgio Todde, cosa fa? Intervistato senza contraddittorio rassicura l’universo mondo che dal 15 maggio non ci sarà nessun problema e che i collegamenti da e per l’isola saranno garantiti. Ovviamente l’assessore non specifica con quali compagnie, in quali orari e con che prezzi.

Basta parlare del nulla. Come dichiarato dal Presidente della Federalberghi, Paolo Manca, le prenotazioni sono in picchiata e il comparto turistico alberghiero sta subendo una mazzata senza precedenti”

“Quando smetterà l’assessore Todde di fare dichiarazioni che non hanno alcun effetto se non quello di fare inviperire ulteriormente chi è materialmente impossibilitato a lavorare e sta perdendo decine di migliaia di euro al giorno.

Giovedì è prevista l’audizione di Todde in Commissione Trasporti, e a quel punto pretendiamo certezze e non annunci privi di riscontro”.

Questo l’intervento del consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi, vice presidente della Commissione Trasporti, alla luce delle dichiarazioni rilasciate oggi dall’assessore Giorgio Todde.