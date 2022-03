Tennistavolo Norbello: domenica di verdetti per A1 e A2

Atteso per questa domenica il verdetto per la A1 maschile di Tennistavolo Norbello che a Napoli capirà se il suo è un organico meritevole di permanere nella massima serie.

Per quello della omologa femminile si dovrà aspettare qualche giorno in più perché la gara prevista a Cortemaggiore viene posticipata al 3 aprile 2022. E sei giorni dopo ultimo turno con un’altra disputa, stavolta interna e delicata con il TT Ennio Cristofaro di Casamassima (Bari).

Ma nel frattempo i tifosi si godono anche l’ultima uscita della stagione regolare da parte delle Norbelline di A2, Blu e Gialle, che se mantenessero le attuali posizioni non avrebbero diritto di partecipazione ai play off perché la società detiene già un diritto in A1. Ma il poter restare ancorate a questo campionato risulta essere un grande vanto per la dirigenza di via Mele perché può contare sulla professionalità di atlete superlative, anche dal lato umano.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Sesta giornata di ritorno Domenica 20 marzo 2022 Ore 15:00

Sede di Gioco Pala Vesuvio – Via Argine Nord – Napoli (NA)

GG Teamwear – Sant’Espedito Napoli A.S.D. Tennistavolo Norbello

advertisement

ALTERNATIVE ALLA VITTORIA NON PERVENUTE

Prima di qualsiasi considerazione è bene tenere presente ciò che dice l’articolo 33 comma 2 del regolamento generale Fitet a proposito delle situazioni di parità nel decidere le retrocessioni: “Se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro, considerando in successione il numero dei punti dei match, il quoziente totale delle partite individuali vinte e di quelle perse, dei set e dei punti fino a quando non sia sciolta la parità; qualora, al termine di detto esame, non sia stata ancora sciolta la parità, vanno esaminati, con la stessa successione, i risultati della classifica generale, fino a quando non sia sciolta la parità”.

Attualmente, a due giornate dal termine, i giallo blu convivono in ultima posizione con Reggio Emilia e proprio il Sant’Espedito. Il Circolo Prato ha appena un punto in più ed è a sua volta invischiato in una lotta che condannerà alla A2 le ultime due, mentre terzultima e quart’ultima si giocheranno i play off con le seconde classificate dei due gironi di A2.

La sfida sarà come un terno al lotto ed è per questo che non si sa nulla sulla formazione in missione nella metropoli campana. I padroni di casa hanno a disposizione Francesco Palmieri (n. 44 d’Italia e 9,5% di rendimento), l’ellenico Anastasios Riniotis (61,5%), il cino-svedese Anthony Tran (58,3%) e il suo connazionale Sebastian Peter Loso (40%).

I Norbelloni non hanno pienamente smaltito la delusione per l’enorme occasione mancata nel derby sardo di sabato scorso. Emerge però che con Diogo Carvalho, Enio Mendes e Javier Benito la squadra può disturbare chiunque.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone B

Quarta e quinta giornata di ritorno Domenica 20 marzo 2022 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Scuola Elementare M. Bianchi – Via Monza, 93 Cernusco S/Naviglio – Milano

A.S.D. TT Vallecamonica A.S.D. Tennistavolo Norbello -Blu ASD TT Coccaglio Alghisi Verniciature A.S.D. Tennistavolo Norbello -Blu

CON ANA E GOHAR RITORNA NIKO

La partita più insidiosa del concentramento lombardo è quella d’esordio perché le avversarie seguono le norbelline di una lunghezza. Il Vallecamonica può contare sull’apporto di Laura Boiardi (53%), Serena Rad (50%), Jessica Ramazzini (50%).

Più agevole, sulla carta, il secondo impegno con l’ultima della classe che si ritrova con otto punti in meno. Ne fa parte Anna Bozena Prokop (50%), Michela Merenda (30%), Debora Lazzeri (26%) e Laura Gusmeroli.

Dopo la piacevole apparizione in A1 femminile, Niko Stefanova ritrova le sue compagne Ana Brzan e Gohar Atoyan che insieme formeranno un terzetto coeso e sempre pericolosissimo.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone D

Quarta e quinta giornata di ritorno Domenica 20 marzo 2022 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Is. Sc. Augusto Righi – Via Trabocchetto-II Tronco – Reggio Calabria

Tennistavolo Casper Reggio Calabria Tennistavolo Norbello – Giallo A.S.T.T. Eureka Roma Tennistavolo Norbello – Giallo

A REGGIO CALABRIA L’ULTIMA DELLA STAGIONE

Raggiungere la capolista Tennistavolo Ausonia Enna appare quasi impossibile, ma conservare la piazza d’onore no, anche perché le gialle sudiste si ritrovano a duellare con le meno forti del raggruppamento. Per l’occasione l’infortunata Gaia Smargiassi sarà sostituita da Martina Mura, per il resto organico come sempre “da paura” con l’immensa capitana Marialucia Di Meo e la sempre propositiva pongista paraguaiana Lucero Ovelar.

In casa Casper troveranno le padrone di casa Claudia Minutoli (50%), Chiara Conidi (18%), Arianna Creaco (14%). Mentre nella sfida successiva i duelli si spartiranno con Maria Alejandra Rojas (50%), Giulia Varveri (23%), Sara Varveri (18%).

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Sesta giornata di ritorno Sabato 19 marzo 2022 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Scolastica via Eleonora d’Arborea (CA)

A.S.D. TT Decimomannu A.S.D. Tennistavolo Norbello

NEL SEGNO DI TRUDU

Ad inizio settimana la formazione giallo blu ha disputato il recupero della seconda di ritorno con la Muraverese. Prevedibile la sconfitta, con la Muraverese, ma Eleonora Trudu, dopo aver dato una buona prova di sé due giorni prima contro i forzutissimi del Guspini, si è superata realizzando una doppietta col supporto tecnico e morale di Martina Mura e Vincenzo Meloni.

Difficile ipotizzare chi dei sette che fanno parte della rosa andrà a giocare a Decimomannu, ma tutti i tifosi si augurano di rivedere la nuraghese-cagliaritana nuovamente agguerrita.