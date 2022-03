Teatro. A Mogoro “Carla o dell’essere se stessei”

A MOGORO LA NUOVA TAPPA DEL TOUR TEATRALE DI

“CARLA O DELL’ESSERE SE STESSEI”

Sarà Mogoro la nuova tappa che ospiterà il tour teatrale di “Carla o dell’essere se stessei”, lo spettacolo autobiografico che vede protagonista Carla Baffi, messo in scena dalla compagnia I Barbariciridicoli, e che, dopo la tournée teatrale in nord Italia, a Torino, Vercelli e Nichelino, torna in Sardegna sul palco del Teatro de La Fabbrica delle Gazzose, domenica 27 maggio alle ore 19.

“Carla o dell’essere se stessei”, è un racconto autobiografico toccante che pone il pubblico davanti a un intenso e drammatico percorso umano, fatto di una lenta acquisizione del proprio essere, in un viaggio lungo tutta la vita di Enzo Giagoni, ex poliziotto, padre due volte, marito, compagno, che ora è Carla, donna consapevole, emancipata dalle catene della società che classifica, categorizza e discrimina.

Ospiti della Rassegna “Libertà d’espressione” organizzata dalla compagnia Teatro Tragodia, I Barbariciridicoli con Carla Baffi portano in scena uno spettacolo che davvero trasporta il pubblico dentro un’altra vita, offrendogli la prospettiva di una persona che ha molto sofferto ma che allo stesso tempo ha trovato la forza di cambiare il suo futuro, partendo proprio dal suo essere.

Allo spettacolo seguirà, come da consuetudine, il dibattito “La realtà oltre”, con la partecipazione di esponenti dell’Arc e dell’Agedo di Cagliari.

L’evento gode del patrocinio della Fondazione di Sardegna e della Regione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione.

L’ingresso è di 5 euro, info e prenotazioni al 389.1111327