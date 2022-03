Sud Sardegna, dopo la morte della madre, i familiari raccolgono fondi per una barella bariatrica per persone sovrappeso 

Una barella speciale per pazienti sovrappeso. È lo scopo di una raccolta fondi su GoFundMe partita da Cagliari. A lanciarla è la famiglia di una donna recentemente deceduta.

“Mamma – scrive l’organizzatore, Giuliano Meloni – era il sorriso che donava a chiunque e che raramente l’ha abbandonata. Suo marito e noi figli siamo stati dei privilegiati, irradiati dal suo calore che non è mai mancato nonostante le sofferenze patite negli ultimi anni”.

“Sofferenze – prosegue – che si sono ripetute anche nel giorno del suo ricovero, dove siamo stati testimoni diretti di un Servizio del 118 ricco di persone splendide, ma povero di attrezzature indispensabili come una barella bariatrica per pazienti in sovrappeso”.

“Ciò che mamma ha subito in quelle ore – prosegue Giuliano – non deve essere patito da nessun altra persona. Per questo motivo ti chiediamo di aiutarci a raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di una barella bariatrica specifica per persone in sovrappeso – conclude – da immettere nel circuito del 118 del Sud Sardegna”.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/vtmrw-aiutateci-ad-aiutare