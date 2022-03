Storie e suggestioni del pecorino romano: il consorzio sui social racconta i caseifici che da oltre un secolo rendono grande la dop in tutto il mondo

Macomer, 25 marzo 2022 – “Da oggi vogliamo raccontarvi chi siamo e cosa facciamo attraverso la storia delle nostre aziende. Storie di famiglie che si tramandano per generazioni passione, non solo lavoro.

Storie di allevatori che hanno dedicato tutta la loro vita a tenere in vita una tradizione che ha saputo rinnovarsi non tradendo mai le sue origini e onorando sempre la sua memoria”. Così il Consorzio di tutela del Pecorino Romano, la più grande realtà agroalimentare della Sardegna, annuncia la sua nuova iniziativa, veicolata sulle pagine social Facebook e Instagram e attraverso il Sito web ufficiale (www.pecorinoromano.com). A più di 40 anni dalla sua costituzione, il compleanno è stato celebrato nel 2020, il Consorzio presieduto da Gianni Maoddi per la prima volta si racconta attraverso i caseifici che in Sardegna, nel Lazio e in provincia di Grosseto, le tre zone di produzione, ne hanno fatto la storia, ciascuno con le sue caratteristiche e peculiarità. Storie che hanno contributo a far diventare il Pecorino Romano un ambasciatore d’eccellenza delle DOP in tutto il mondo.

Rievocando una massima dell’imprenditore statunitense Henry Ford per racchiudere il senso della sua missione (“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”), il Consorzio inizia il suo racconto da uno dei pionieri dell’avventura del Pecorino Romano in Sardegna, Luigi Bozzano, 94 anni, memoria di ferro e modernissima visione del futuro: fu suo padre, nel 1908, a registrare il marchio alla camera di Commercio di New York. Bozzano racconta perché il Pecorino romano trovò casa ideale nell’isola, i sacrifici e i progressi di anni difficili ma entusiasmanti. Poi tutte le altre aziende, fino alle più moderne e innovative, dove la necessità di innovarsi non è mai scesa a patti con la tradizione. Decine di storie, ciascuna con le sue caratteristiche e peculiarità.

“Vogliamo parlarvi dei nostri prodotti, quelli che ogni giorno produciamo per voi, senza mai fermarci, per garantirvi qualità e unicità. Noi, che abbiamo creduto nella forza dell’unione, vi racconteremo ognuna delle aziende che fanno parte del nostro Consorzio, dove stare insieme e lavorare tutti per un solo, grande obiettivo, ha reso grande il nostro Pecorino Romano, consentendoci di portare sulle tavole di tutto il mondo formaggi genuini, apprezzati e inimitabili”, aggiunge ancora il Consorzio, che ha sede a Macomer nel cuore della Sardegna, nella presentazione della sua iniziativa.