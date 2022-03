Stellantis: Spera (Ugl): “piano strategico vada avanti”

Stellantis, Spera (Ugl): “Il piano strategico ‘Dare Forward 2030’ vada velocemente avanti”.

“Siamo convinti che Stellantis farà tanto sugli investimenti in Piemonte, così come in Italia.

Per quanto riguarda gli investimenti per creare il ‘Turin Manufacturing District’, come organizzazione sindacale daremo il nostro supporto affinché le attività già in corso vadano a buon fine nell’integrare le diverse piattaforme, modelli e sistemi di propulsione”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, e il Segretario territoriale di Torino, Ciro Marino, a margine dell’incontro svoltosi all’interno di Mirafiori a Torino.

Incontro con la partecipazione:

del presidente di Stellantis, John Elkann,

dell’Amministratore Delegato Stellantis, Carlos Tavares,

ma anche del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,

il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo,

e del Presidente dell’Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj.

Per Spera:

“all’incontro del prossimo 31 marzo a Torino con l’amministratore delegato Carlos Tavares, siamo pronti a discutere e a entrare nei dettagli del piano industriale per contribuire a rilanciare la produzione del settore auto.

Quanto destinato al Piemonte e specialmente per Torino, va colto con ottimismo alla luce della fiducia che registriamo nei nostri interlocutori.

Ma i dettagli del piano per ognuno degli stabilimenti italiani sono fondamentali, anche per esplorare nuovi confini.

Il Governo faccia la sua parte con politiche industriali efficaci, per l’Ugl Metalmeccanici il passaggio all’elettrificazione è profondamente innovativo.

L’augurio è che, partendo dal recente annuncio della Gigafactory di Termoli, l’innovazione possa essere in grado di garantire produzione e piena occupazione in tutti i siti italiani di Stellantis”.

Roma, 29 marzo 2022

