Stefano Oppo al Meeting Nazionale di Piediluco

L’azzurro Stefano Oppo in gara questo fine settimana al primo Meeting Nazionale di Piediluco, Roma, 31 marzo 2022.

Dopo i raduni di preparazione a Sabaudia, è nuovamente tempo di scendere in acque nazionali per l’atleta azzurro Stefano Oppo.

Questo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 aprile 2022, sarà impegnato insieme ad altri atleti dell’Italia Team, e in generale delle 99 società italiane iscritte, nelle regate del primo Meeting Nazionale COOP di Piediluco.

Un importante test di valutazione in vista della stagione remiera 2022.

L’atleta oristanese gareggerà – sotto la bandiera azzurra dell’Italia Team ma indossando i colori societari del Centro Sportivo Carabinieri, di cui fa parte dal 2017 dopo l’accorpamento con la Forestale – sia nella specialità del singolo Pesi Leggeri nella prima giornata di sabato sia nel doppio Pesi Leggeri nella giornata di domenica.

Nel singolo sono iscritti 32 equipaggi, tra cui:

lo storico compagno di barca Pietro Ruta (Fiamme Oro), Niels Alexander Torre (Carabinieri), Martino Goretti (Fiamme Oro), Patrick Rocek (SC Lario) e Giovanni Borgonovo (SC Cernobbio).

Nel doppio invece presenti 16 equipaggi; per questo Meeting non ci sarà la consueta coppia Oppo-Ruta in quanto la direzione tecnica ha deciso di provare altre formazioni.

Secondo il programma provvisorio lo start della qualificazione del singolo maschile sarà intorno alle ore 10:40.

Seguito dalle semifinali nell’ora del mezzogiorno e finali A o B nel tardo pomeriggio.

Non ancora pubblicato l’orario di domenica