SS291: Paola Deiana (M5S) sollecita il Presidente Solinas per l’approvazione del nuovo progetto esecutivo

SS291. Paola Deiana (M5S) sollecita il Presidente Solinas

“A causa del caro prezzi anche la corsa verso il completamento della quattro corsie Sassari-Alghero ha subito un rallentamento”.

Lo fa sapere la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che spiega:

advertisement

“Il CdA dell’Anas si è nuovamente riunito per approvare il nuovo progetto esecutivo, modificato alla luce dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

Da fonti ministeriali ho appreso che il documento è stato inviato da Anas lo scorso 22 febbraio al presidente Solinas, in qualità di Commissario Straordinario per le opere pubbliche della Sardegna, che, però, a oggi non ha ancora espresso il suo benestare rispetto all’aumento dell’importo previsto per il completamento dell’opera”.



“Non vorrei che fosse proprio il Commissario, per il quale mi ero espressa in termini favorevoli alla sua nomina nell’ottica di assicurare celerità alle procedure, a rallentare i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura”.

Paola Deiana tiene a precisare:

“Parliamo di un’opera necessaria e attesa ormai da troppi anni, che negli ultimi due anni ha avuto una chiara accelerazione.

Da quando mi sono insediata in parlamento ho promesso ai cittadini che mi sarei impegnata a far sentire le loro esigenze e a dare risposte concrete.

Ho sollecitato e seguito l’iter per sbloccare la situazione, messo al riparo i finanziamenti e affrontato con decisione questo cammino lungo e travagliato”.