Sport: Ardizzone è il nuovo mister della Torres Femminile  

La F.C. Sassari Torres femminile è lieta di annunciare ufficialmente che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata al mister Mauro Ardizzone.

Nei giorni scorsi la firma del contratto che lo impegnerà con le Rossoblù fino alla fine della stagione.

Ardizzone, classe 1970, ha militato nel Milan per alcuni anni fino ad esperienze internazionali come quella a Gibilterra in qualità di mister del Mons Calpe, per poi rientrare in Italia nello scorso campionato come Assistant coach del Sanbenedettese. Ora arriva a Sassari per guidare le Rossoblu: “Sono molto felice di essere approdato in una società gloriosa e onorato di poter lavorare con questo gruppo di persone e di giocatrici – commenta Ardizzone – già dal primo allenamento ho visto una gran voglia e determinazionefondamentali in questo momento della stagione. Daremo il massimo per il raggiungimento degli obiettivi“.

“Abbiamo scelto mister Ardizzone per le sue idee e il suo approccio che trovano corrispondenza con gli intenti e lo spirito che guidano la Società – commenta Andrea Budroni, presidente della F.C. Torres Femminile – Siamo contenti che sia arrivato un mister giovane con una visione del calcio attuale e di ampio respiro“.

Mister Ardizzone è già impegnato negli allenamenti delle Rossoblu in vista del prossimo appuntamento casalingo nella 18ma giornata di campionato contro il Cittadella.