Spezia Calcio supporta l’azione di Save the Children con l’iniziativa “A ticket for a hope”

Tu puoi fare ancora di più scegliendo un biglietto virtuale tra il 25%

dei posti dello stadio che non possono essere utilizzati.

Spezia Calcio supporta l’azione di Save the Children per i bambini in

Ucraina, donando il 50% dell’incasso della partita di sabato prossimo

Spezia-Cagliari.

L’iniziativa, chiamata “A ticket for a hope”, è stata promossa dallo

Spezia Calcio, in collaborazione con l’ong Save the Children.

L’incasso sarà utilizzato dall’ong per l’emergenza umanitaria in Ucraina.

Tu puoi fare ancora di più scegliendo un biglietto virtuale tra il 25%

dei posti dello stadio che non possono essere utilizzati, donando

l’importo a Save the Children.