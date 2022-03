Somma Vesuviana – Tamponi per i profughi provenienti dalle zone di guerra

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana): “Da domani i cittadini ucraini provenienti dalle zone di guerra potranno sottoporsi a tampone ed effettuare il vaccino presso il Polo Vaccinale di Somma Vesuviana, in via Trentola, 10, località Rione Trieste e la sede ”

“Da domani, Domenica 6 Marzo, tutti i profughi provenienti dalle zone di guerra, potranno sottoporsi a tampone ed effettuare il vaccino, dalle ore 9 e 30 alle ore 19, presso il Polo Vaccinale di Via Trentola 10 a Somma Vesuviana con ingresso libero. Il Polo Vaccinale è nato grazie alla rete di collaborazione che vede insieme l’Asl Na3, la Diocesi di Nola, Caritas, Centro Elim e Comune di Somma Vesuviana.

Inoltre chiedo a tutti i cittadini di Somma Vesuviana, che possono farlo, che ad esempio hanno case sfitte o possibilità di ospitare i profughi di comunicarlo al Comune, dobbiamo dare un segnale forte e di solidarietà che il nostro territorio è vicino in questo momento anche ai cittadini ucraini che stanno arrivando. Dunque chiunque volesse ospitare cittadini ucraini lo comunicasse al Comune in modo tale da fare rete con Comune e Caritas, Diocesi di Nola. In questo modo riusciremo a dare loro un luogo sicuro ed accogliente”. Lo ha annunciato ora, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. Sulla pagina Facebook del primo cittadino (8) Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana | Facebook sono pubblicati gli avvisi in italiano ed in ucraino diramati dalla Caritas Diocesana di Nola.