Slalom Guspini Arbus: appuntamento di Aprile rinviato

Slalom Guspini Arbus:

è stata rinviata l’edizione numero 11 dello Slalom Guspini Arbus, organizzato dalla ASD Aci Cagliari per lo Sport, in calendario per il prossimo 2/3 Aprile.

Lo ha annunciato il Presidente Gianni Saddi: “ Siamo rattristati per l’accaduto.

La macchina organizzativa dello Slalom Guspini Arbus, dopo la felice edizione del 2021 era perfettamente in linea con i tempi previsti per la replica del successo.

La gara si farà comunque nel corso del 2022, stiamo lavorando su una nuova possibile data . ”

Dello stesso parere Simone Murtas, oggi ex assessore all’Ambiente e verde Pubblico, Arredo Urbano , Protezione civile , Frazioni , Sport:

“Purtroppo la prematura conclusione dell’attività amministrativa del comune di Arbus e l’assenza ad oggi di un commissario, preclude la possibilità, fra gli altri, di poter organizzare la manifestazione automobilistica che con grandi sacrifici e la preziosa collaborazione delle associazioni del settore abbiamo riportato nel nostro territorio nel 2021, dopo oltre dieci anni dall’ultima edizione.

Quest’anno la manifestazione si sarebbe svolta all’inizio della stagione turistica e avrebbe consentito la partecipazione di numerosi equipaggi con evidenti ricadute, non solo economiche su tutto quanto il nostro territorio arburese”

Quest’anno la gara aveva la piacevole responsabilità di aprire il Campionato Regionale Slalom 2022

L’edizione 2021 , vinta da Enea Carta ,su Formula Gloria del Racing Team Sorso è stata per tutti la gara perfetta, sia nella fase preparatoria che in quella sportiva.

Sul secondo gradino del podio salì Fabio Angioj su Radical Motorsport seguito da Pier Raffaele Marcello su Formula Gloria.

Il territorio è stato rappresentato dai suoi piloti, Marino Gessa, Ignazio Concas, Lorenzo Vacca, Alessandro Schirru, Moreno Fosci e Giovanna Palla che hanno brillantemente qualificato la scorsa edizione.

Un grazie va agli sponsor e alle amministrazioni comunali per la collaborazione e il supporto.

L’appuntamento è solo rinviato.