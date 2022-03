Serramanna, 45enne minaccia tre studenti con un coltello a serramanico

Ieri a Serramanna i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetto atto ad offendere, un 45enne di Villasor, operaio con precedenti denunce a carico. A seguito delle querele presentate da tre studenti incensurati, i militari hanno potuto ricostruire che il denunciato, per futili motivi connessi a private diatribe di minore livello, nei giorni scorsi nelle pubbliche vie di quel centro, aveva minacciato animatamente i giovani brandendo in modo plateale un coltello a serramanico di tipo “pattadese” alla presenza di altre persone che hanno poi potuto confermare la versione delle vittime dell’atto intimidatorio