SerEmiLe, progetto per crescere insieme al bambino   

SerEmiLe, un progetto per crescere insieme al bambino

SerEmiLe è un progetto realizzato da Paola Bongio, pedagogista e artigiana del feltro lana, che nasce per aiutare i genitori a vivere l’esperienza di crescita dei propri figli grazie anche ai supporti ludici realizzati su misura.

I giochi Handmade personalizzabili sono dei supporti educativi che crescono insieme al bambino e che lo accompagnano nelle diverse fasi della crescita, così da sviluppare in lui la curiosità, l’autonomia, la cooperazione e l’esperienza di gioco condivisa.

Oltre ai giochi per i bambini ci sono anche dei servizi – leggimi bene e 6 passi – pensati per gli adulti, in modo che i genitori possano iniziare a costruire un ponte di relazione già dai primi mesi di vita e vivere il percorso della gravidanza come un’esperienza unica.

Il grande vantaggio di SerEmile è che oltre alle consulenze personalizzate, offre anche la possibilità di creare giochi su misura non presenti nell’e-commerce.

I prodotti presenti sul sito sono sì personalizzabili, ma è anche possibile chiedere a Paola un oggetto unico nel suo genere, come Storie di libri appesi, un gioco che accompagna il bambino dalla culla alla crescita, realizzato su richiesta di una mamma che aveva l’esigenza di un qualcosa che stimolasse l’attenzione del suo bambino fin dai primi mesi di vita.

Sito web:

https://www.seremile.com/

