Senza patente e con 163 gr di marijuana, arrestato un 21enne di Sinnai

Ieri sera a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. I militari operanti, nell’ambito di un mirato servizio derivante da informazioni raccolte, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane due involucri di cellophane termosigillato, contenenti complessivamente 163,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, la somma contante di €100 in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale vario utile per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente in dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, verrà debitamente custodito in attesa di essere versato presso i competenti uffici della Procura della Repubblica e, solo per la sostanza stupefacente, a RIS di Cagliari per le analisi di rito. L’arrestato, al termine dei previsti adempimenti di redazione dei verbali inerenti alla vicenda, all’interno della caserma di Sinnai, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani presso il Tribunale di Cagliari.