“Scrivere a Tinte Fosche, elementi di scrittura noir”: la Masterclass di Piergiorgio Pulixi

“Scrivere a Tinte Fosche, elementi di scrittura noir”: la Masterclass di

Sabato 5 marzo e domenica 6, nella sala de Il Politecnico Argonauti, Piergiorgio Pulixi terrà una Masterclass di scrittura di 7 ore chiamata: “Scrivere a Tinte Fosche: elementi di scrittura noir”.

In questa masterclass di 7 ore Pulixi mostrerà ai corsisti tutte le fasi del processo di scrittura di un racconto o di un romanzo breve di genere noir, thriller, crime o mistery.

Alcune ore verranno dedicate a “come legge uno scrittore”, con analisi del testo, stilistica e tecnica, per capire quali caratteristiche deve avere un testo chiaro ed efficace – in poche parole, ben scritto. Verranno letti e analizzati insieme dei brani e degli incipit, per farsi un’idea dell’occhio critico che deve maturare un autore/autrice nei suoi percorsi di lettura.

Dal romanzo all’editore: nella seconda parte dell’incontro, Pulixi spiegherà l’importanza dell’editing, delle auto-revisioni e delle modalità di ricerca di un editore/agenzia letteraria. In questa fase, oltre ad alcune nozioni di editing, autoediting, analisi del mercato editoriale, autovalutazione della propria opera e delle principali collane editoriali, il tutor spiegherà gli errori più comuni da evitare.

Orari: sabato dalle 16 alle 19 – Domenica dalle 9 alle 13.