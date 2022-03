Scarlatti to Scarlatti a Teatro Doglio

Un affascinante concerto di piano solo firmato da Giulio Biddau Domenica 13 marzo 2022

Teatro Doglio si prepara ad ospitare, domenica 13 Marzo, la presentazione di “Scarlatti to Scarlatti”, il nuovo disco di Giulio Biddau che rivisita la dimensione pianistica del compositore napoletano in un ricercato dialogo a cavallo tra l’età barocca e il contemporaneo.

Un concerto di piano solo firmato da un talentuoso Biddau che, dopo tante collaborazioni eccellenti come quelle con l’Accademia di Santa Cecilia a Roma o la Salle Cortot di Parigi, torna in città per celebrare il suo ultimo successo.

In questo contesto, il pianista sceglie Domenico Scarlatti – del quale rimangono poche notizie biografiche, nessun manoscritto originale e una storia editoriale ingarbugliata – per raccontare in musica il rapporto tra l’età barocca e contemporaneo, costruendo un ponte immaginario tra i secoli.

Cagliaritano di nascita e parigino di adozione, Biddau è stato protagonista della creazione del Banquet Concerto di Tan Dun per pianoforte, coro e orchestra, commissionato dall’Accademia di Santa Cecilia.

Le sue esecuzioni di brani contemporanei, fra cui l’integrale per pianoforte di Henri Dutilleux e alcune prime esecuzioni di Stefano Gervasoni, sono state trasmesse da Rai Radio3, France Musique, ABC Australia e la televisione giapponese NHK.

I biglietti per l’evento sono in vendita nei canali di Box Office Sardegna e in tutti i punti vendita autorizzati. Per

eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428.

Teatro Doglio

Scoperto per caso durante i primi lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio, Teatro Doglio è un autentico gioiello architettonico degli anni ’60 che, dopo una lunga chiusura, ha riaperto le sue porte, restituendo a Cagliari un indirizzo prezioso per appuntamenti culturali di grande qualità.

Inserito all’interno del progetto di riqualificazione che fa capo a Palazzo Doglio, il Teatro ha registrato un grande successo di pubblico, sfidando la complessità dei tempi e offrendo importanti scorci di riflessione.

In questi mesi, grandi musicisti, da Giovanni Allevi a Paolo Fresu, e protagonisti del contemporaneo si sono alternati sul palco facendo diventare il Teatro Doglio un indirizzo in cui diverse tipologie di pubblico possono ritrovarsi.