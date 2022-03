“Scappano le fiabe”, rassegna di teatro per bambini a Nuoro

Prosegue domenica 6 marzo la Rassegna di teatro per bambini dal titolo “Teatro Anch’io – Febbraio/Aprile 2022” XVIII^ Edizione, dell’Associazione Culturale Bocheteatro, ideata e curata da Monica Corimbi.

Andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Scappano le fiabe” di Stella Iodice della Compagnia La Bottega dei Teatranti.

“Scappano le fiabe” la si può sintetizzare, definendola un tentativo di proporre ai più piccoli quello che una volta era normale fare, leggere le fiabe. La scena è ambientata in una libreria che è costretta a chiudere, poiché oggi i bambini non comprano più i libri scritti per loro. All’improvviso, il libraio, si imbatte nei personaggi delle favole che solo momentaneamente hanno lasciato i loro racconti, per dar vita ad una protesta sulla mancanza di interesse verso la lettura. Sono i bambini che rendono vivi i personaggi dei libri. Infatti essi stanno morendo perché non vengono più letti. Dice la Fata Turchina, in un dialogo con il libraio, “i bambini non sognano più ad occhi aperti, non sperano più in un mondo incantato, dove l’immaginazione diventa cosciente”. Alla fine la soluzione viene data dal Grillo Parlante, coscienza di Pinocchio che in questo caso si converte nella voce della coscienza collettiva, che insieme ai bambini, risolverà la situazione.

Gli spettacoli si terranno presso lo Spazio/Teatro di Bocheteatro sito in via Trieste n. 48 a Nuoro.

Si prega di arriva a teatro in anticipo sull’orario di inizio spettacolo per permettere un regolare accesso in sala e rispettare la massima puntualità.

Ad inizio spettacolo non sarà possibile accedere in sala.

INFO:

Associazione Culturale Bocheteatro – telefono 0784.203060 / 338.7529106

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13

Apertura botteghino: il pomeriggio dello spettacolo alle ore 16:00

Costo Ingresso: Biglietto unico € 5

Puoi acquistare i biglietti anche presso Agenzia CTS a Nuoro c/o Exme in Piazza Mameli n. 1 – telefono: 0784 32490