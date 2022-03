Savona: domani mattina il “precetto Pasquale interforze”

La Santa Messa sarà celebrata dall’Arcivescovo Santo Marcianò.

Martedì otto marzo, alle ore 10,30, l’Arcivescovo Santo Marcianò,

Ordinario militare per L’Italia, celebrerà, presso la Cattedrale di

Savona, la SS. Messa solenne, in occasione del “precetto Pasquale

interforze” per i militari di ogni ordine e grado e i componenti delle

forze di polizia in servizio nella provincia di Savona. Saranno

presenti alla solenne Celebrazione Liturgica le autorità civili e

militari e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

C.F.