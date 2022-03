Sassari: vinti 25 mila euro alla Lotteria degli Scontrini

Negli ultimi giorni i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Cagliari hanno provveduto all'attivazione della procedura per l'accredito della somma di 25 mila euro a una fortunata vincitrice dell'estrazione della Lotteria degli Scontrini della settimana dal 13 al 19 dicembre 2021.

Questa volta la Fortuna ha premiato una donna di Sassari, che, in prossimità del Natale si è recata, insieme al marito, presso la profumeria di un conoscente del centro città per comprare gli ultimi regali. L’esercente ha lanciato una promessa: “Se vincessi alla Lotteria

degli Scontrini, distribuirei il premio alle mie commesse!”.

“Quando è arrivata la lettera dell’Agenzia – ha dichiarato la fortunata acquirente – ho pensato si trattasse della solita bolletta da pagare e solo dopo qualche giorno ho deciso di aprire la busta. La sorpresa è stata tale che ho chiamato subito l’esercente della profumeria. Mi auguro che tenga fede alla sua promessa!”.

In Sardegna la Lotteria degli Scontrini ha già premiato in questi primi mesi del 2022 ben otto fortunati, per un totale di 116 mila euro.