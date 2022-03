Sassari: il Gruppo Folk San Nicola presenta Folkuore.

Il Gruppo Folk San Nicola di Sassari, è una realtà da tempo consolidata nel contesto della ricerca, tutela e diffusione delle tradizioni popolari, con ricorrenti partecipazioni alle maggiori manifestazioni dell’isola e all’estero.

Da alcuni anni, a scopo benefico, proponiamo un’originale rassegna di canti e balli tradizionali, ospitando anche comici e artisti sardi che eseguono musica più attuale, ma sempre di matrice etnica, per ottenere uno spettacolo vario e gradevole per tutti i gusti.

Il nome FOLKUORE è stato ideato per racchiudere il significato intrinseco dell’iniziativa, con l’ambizione di farne oltre che un appuntamento fisso, anche un vero e proprio “brand”, da utilizzare per meglio diffonderne il messaggio. Tenendo sempre come preminente la finalità, che ha visto negli anni l’Associazione contribuire alle cure palliative per pazienti oncologici, all’acquisto di apparecchiature neonatali e a una campagna di screening cardiologico pediatrico, si è cercato anche di offrire un evento di alto livello artistico per una migliore promozione possibile della cultura della Sardegna.

Per quest’anno, cogliendo la possibilità di avere dal Cile gli Inti Illimani, storico gruppo di musica andina conosciuto in tutto il mondo, si è pensato di far fare alla manifestazione un ulteriore salto di qualità, aprendosi al confronto col folklore internazionale attraverso una delle formazioni più iconiche e longeve in attività.

Il gruppo tra l’altro, ha un particolare legame affettivo con la Sardegna, dovuto all’aver collaborato attivamente alla ricerca dei genitori biologici di numerosi bambini cileni adottati da famiglie sarde, che nel periodo buio della dittatura di Pinochet, furono fatti oggetto di un ignobile traffico favorito dal regime.

Diventati adulti, molti di essi hanno avuto grazie anche a questi musicisti, la possibilità di conoscere e abbracciare padri, madri e fratelli da cui erano stati in un modo o nell’altro, allontanati. Storie a lieto fine che nel contesto dell’evento vogliamo far conoscere, per esaltare l’importanza dell’aspetto solidale per cui le differenze e le distanze tra i popoli si annullano quando reciprocamente ci si accetta.

Il tutto come prosecuzione ideale del “Vale la pena” tour, non a caso presentato in Italia in collaborazione con Amnesty International e Giulio Wilson, autore del brano omonimo, che sarà anche lui nostro ospite a Sassari.

I dettagli verranno illustrati durante la conferenza stampa in programma venerdi 11 marzo a Sassari di cui daremo successiva comunicazione riguardo luogo e ora