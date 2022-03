Sardegna: investigazioni tra le migliori di Italia

Potrebbe essere sarda una delle agenzie investigative migliori d’Italia: una di queste è la Click Intelligence Solution di Enrico Barisone con sede operativa a Cagliari e Oristano.

Si tratta, ormai, di una realtà profondamente radicata nel territorio isolano, d’altronde, l’agenzia è nata nel 2003 grazie all’idea e l’intuizione del Generale dei Carabinieri Enrico Barisone senior.

Oggi alla guida della frizzante realtà c’è il dottor Barisone junior, manager capace di guidare un ottimo team. La società, infatti, già nel 2017 ha ottenuto il massimo riconoscimento nazionale del settore, parliamo del Investigation & Forensic Awards per il settore investigazioni aziendali. Si tratta di un’iniziativa di ForensicNews, e, nel 2022 per la terza volta di seguito lo staff di investigatori cagliaritani è in finale.

CIS ed Enrico Barisone: i successi delle investigazioni aziendali

Da sempre quando pensiamo alla figura dell’investigatore ci vengono in mente tradimenti e storie d’amore terminate male, l’immaginario collettivo difficilmente si sofferma su altro. Tuttavia una delle mission più complicate del detective contemporaneo è quella dell’investigazione aziendale.

Questo è un lavoro di indagine complicato e lungo che parte “dall’analisi del fatturato, all’attività dei dipendenti, ai permessi per salute o ex 104, per arrivare al controllo dei beni aziendali; è questo il nostro lavoro nelle aziende” ci racconta il dottor Barisone.

“In Sardegna lavoriamo per lo più con collaborazioni della GDO o nella logistica ma esistono tantissime aziende che ci chiamano per consulenze e collaborazioni” “E’ affascinante e talvolta persino inquietante scoprire come l’infedeltà dei dipendenti possa essere massicciamente lesiva per un’impresa ma è anche vero che, una volta che entriamo noi con il nostro know out l’azienda riprende nuova linfa”

“Lavoriamo in modo altamente professionale, con massima riservatezza senza mai ledere la privacy dei dipendenti, facciamo indagini ed investigazioni di altissimo livello e questo ci è stato già ampiamente riconosciuto dai tantissimi clienti che seguiamo e continueremo a seguire.

Come lavora un investigatore nel 2022

Sherlock Holmes e Watson gli investigatori per eccellenza, quelli della serie letteraria di Arthur Conan Doyle oggi sono in pensione da un bel pò! Niente lenti di ingrandimento o attrezzi strani. La CIS lavora con tutta la tecnologia possibile: analisi dei software e dei devices, trojan, applicativi gps, droni, microspie e quanto altro.

Il lavoro è molto cambiato. Oggi per trovare le informazioni ci sono i dati, i dati digitali nascondono molte più prove di quanto ci si possa immaginare. Oggi infatti l’individuazione, raccolta e rielaborazione di informazioni è quasi tutta digitale. La mission è sempre delicatissima ma la collaborazione con un team di investigatori è fondamentale per tantissimi motivi.

La CIS in Sardegna è una delle eccellenze anche perchè tutti i professionisti dello staff sono altamente formati ed in grado di mettere in campo le migliori risorse tecnologiche unite però al know out aziendale e alle tecniche investigative tradizionali.