Sanzioni pesanti a Sassari per chi sosta negli stalli invalidi

Un uomo ha contraffatto un contrassegno per persone con disabilità per poter parcheggiare negli stalli riservati. La Polizia locale, durante i quotidiani controlli, lo ha scoperto e denunciato anche per responsabilità penale. Si tratta di un caso emblematico tra tutti quelli che ogni giorn o sono certificati dagli agenti del Comando di via Carlo Felice che soltanto nel 2021 hanno sanzionato 845 persone per sosta su stallo riservato invalidi.