Sanità: elezioni RSU, il commento di Giuliano (UGL)

Sanità, elezioni delle RSU. Giuliano (Ugl): “Presenti in tutta Italia, pronti alla sfida per rifondare SSN”

Sanità: elezioni RSU.

La Ugl Salute si prepara ad affrontare le prossime elezioni delle RSU del pubblico impego che si svolgeranno dal 5 al 7 aprile prossimi.

advertisement

“Grazie ad un grande lavoro di squadra, all’impegno dei delegati, degli iscritti e di tanti sostenitori abbiamo presentato le liste con il nostro simbolo che copriranno geograficamente tutta Italia” commenta con soddisfazione Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute.

“Ora ci attende – prosegue il sindacalista – una breve ma intensa sfida per la campagna elettorale dove dovremo moltiplicare le forze per far conoscere il nostro programma e convincere i tanti elettori del comparto della sanità della forza delle nostre idee.

Ci definiamo con orgoglio un altro sindacato, lontano dalle pastoie del potere e del malaffare, sempre e soltanto dalla parte di tutti gli operatori sanitari.

Dove voi sarete, noi saremo promettiamo ai lavoratori.

A loro chiediamo di condividere il nostro percorso, recandosi a votare il 5, 6 e 7 aprile barrando il simbolo della Ugl Salute.

Per iniziare una radicale rifondazione del SSN che abbia le sue fondamenta nei professionisti” conclude il Segretario Giuliano.