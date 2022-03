Sabato 26 marzo partenza da Napoli per raggiungere il confine tra Polonia e Ucraina

Domani – Sabato 27 Marzo – Ore 12 – da Napoli – dalla sede del Royal Yacht Club Cannottieri Savoia di Napoli – Via Santa Lucia, 13, partiranno autobus e furgoncino direzione confini Polonia – Ucraina.

A bordo ci sarà il Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia, Rosario Santanastasio, che andrà a consegnare di persona i fondi raccolti da Archeoclub, i medicinali, gli alimenti!

advertisement

In mattinata, alle ore 9 e 30, il Presidente sarà a Serre, nel salernitano, per assistere alla partenza della 72enne Vienna Cammarota, la prima donna dopo 244 anni ad attraversare la Via Regia delle Calabrie!

Rosario Santanstasio (Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia) : “Saremo Caritas, Ordine di Malta, Archeoclub D’Italia, Circolo Royal Yacht Club Cannottieri. Arriveremo a Rzeszow in Polonia con una tappa obbligata per scarico merci. Poi partiremo da Rzeszow per raggiungere Przemysl dove incontreremo famiglie da far evacuare, per salvare loro la vita portandole in Italia”.

“Archeoclub D’Italia è in prima linea per la pace. Domani alle ore 12, dal Circolo Savoia di Napoli, partirà un grande autobus carico soprattutto di medicinali che raggiungerà i confini tra Polonia ed Ucraina. Arriveremo a Rzeszow in Polonia con una tappa obbligata per scarico merci. Poi partiremo da Rzeszow per raggiungere Przemysl dove incontreremo famiglie da far evacuare per salvare loro la vita portandole in Italia.

Partiremo con il mezzo del Royal Yacht Club Canottieri Savoia dalla sede e con furgoncino carico anche di materiale derivante dalla raccolta fondi di Archeoclub d’Italia. All’ andata questo furgoncino verrà caricato di alimentari al Passeremo per Tarvisio, Gratz, Vienna, Birno, Krakovia, Rzsesow. Insieme saranno Caritas, Archeoclub D’Italia, Circolo Royal Yacht Club Cannottieri Savoia, Ordine di Malta. E’ un’iniziativa importante che ha visto come parte attiva il Presidente del Royal Yacht Club Cannottieri Savoia Napoli, avvocato Fabrizio Cattaneo Della Volta“. Lo ha annunciato in questi minuti Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia, che domani sarà a bordo direzione Polonia.

Nella mattinata di domani, alle ore 9 e 30, Rosario Santanastasio sarà prima alla partenza di Vienna Cammarota, anni 72, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia e Guida Ambientale Escursionistica che domani, Sabato 26 Marzo, partirà dall’Epitaffio del 1779 in località Pagliarone di Serre, nel Comune di Serre, nel salernitano, per attraversare la Via Regia delle Calabrie all’insegna della pace. Domani, Vienna Cammarota sarà salutata dalle scuole e dal sindaco di Serre ma anche dalle associazioni culturali e dai profughi di guerra.

Vienna camminerà per 7 giorni entrando in ben 22 borghi quali: Serre (Sa), Postiglione (Sa), alle ore 12 alla Taverna della Duchessa con stazione postale dell’ ‘800, poi alle ore 13, Vienna Cammarota sarà a Sicignano degli Alburni (Sa), alle ore 16 e 30 arriverà ad Auletta (Sa), alle ore 17 e 30 a Pertosa (Sa). Domenica 27 Marzo, Vienna attraverserà: Polla (Sa), Atena Lucana (Sa), Sala Consilina (Sa), Padula (Sa), Montesano (Sa), Casalbuono (Sa) dove al centro del paese ci sarà una grande accoglienza da parte delle autorità civili e delle scuole. Vienna ripartirà verso le ore 11 da Casalbuono, lascerà la Campania ed entrerà in Basilicata attraversando Lagonegro (Pz), Rivello (Pz), arrivando a Nemoli verso le ore 17.

Lunedì 28 Marzo, Vienna Cammarota resterà in visita a Nemoli e incontrerà nuclei familiari provenienti dalle zone di guerra, dall’Ucraina, nelle scuole di Nemoli, poi ripartirà attraversando ancora Lauria (Pz), Castelluccio Superiore (Pz), Castelluccio Inferiore (Pz), Laino Borgo (Pz). Rotonda (Pz), Morano Calabro (Cs), Castrovillari (Cs) dove arriverà Sabato 2 Aprile.