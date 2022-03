Alle origini della nostra civiltà: riparato l’antico Ponte del “Rio Boetto” o del “Nusco” in Valle Argentina.

Manuela Sasso (Sindaco di Molini di Triora): “abbiamo deciso di

intervenire per non perdere questo scrigno della nostra vallata”.

Per la rivista culturale “Alle origini della nostra civiltà”,

nata con lo scopo di valorizzare e salvaguardare i manufatti

più significativi della nostra storia e del nostro territorio, con

piacere, segnaliamo che, in Valle Argentina, è stato recentemente

riparato il ponte medievale del “Rio Boetto” o del “Nusco”.

L’arcaico ponte, un’autentica opera d’arte sopravvissuta fino ai

nostri giorni, era un caposaldo della viabilità storica

dell’entroterra, che era soprattutto intervalliva e permetteva lunghi

tragitti giornalieri. Era un collegamento tra la Liguria, la Provenza

e il Piemonte ed era una tappa fondamentale lungo i percorsi della

transumanza e delle Vie del Sale. In passato, la nostra rubrica si

era già fatta carico di segnalare che il ponte avesse bisogno di

urgenti interventi di restauro.

Manuela Sasso, Sindaco di Molini di Triora, dichiara: “dal momento che l’intervento

da eseguire non era particolarmente esoso per le casse comunali, come

Giunta, abbiamo deciso di intervenire subito, prima che la situazione potesse

peggiorare e, magari, potessimo perdere questo scrigno della nostra vallata.

Mancava la chiave centrale del ponte e, pertanto, abbiamo tamponato la

situazione immediatamente, per non compromettere la stabilità

dell’antico manufatto”.

C. Flammia