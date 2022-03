“Ready to Green” è l’iniziativa che sostiene i piccoli agricoltori BIO attraverso l’adozione digitale degli alberi da frutta e la consegna del raccolto a domicilio

Milano, 30 marzo 2022 – Sostenere i piccoli agricoltori biologici italiani promuovendo l’attenzione per

l’ambiente e i valori di sostenibilità. Nasce con questo obiettivo “Ready To Green”, progetto realizzato

da Crédit Agricole Italia, in sinergia con Agos, Crédit Agricole Assicurazioni e Biorfarm, la prima

azienda agricola digitale italiana nata per rivoluzionare la relazione tra le persone e i prodotti BIO.

L’iniziativa prevede la partecipazione a un semplice quiz online su www.readytogreen.it/it nel quale gli

utenti ricevono informazioni inerenti all’agricoltura biologica. Compilando un form, tutti potranno

concorrere all’estrazione di 80 adozioni di un albero Bio per un anno e 5Kg di frutta fresca direttamente

a casa.

Inoltre, ai clienti del Gruppo Bancario che sottoscrivono un prestito Agos o che scelgono

un’assicurazione di CA Assicurazioni basta partecipare al quiz per ricevere in premio l’adozione.

Grazie a “Ready to Green”:

 verranno adottati fino a 1.500 alberi da frutto

 assorbiti più di 115.000 Kg di Co2

“Attraverso la partnership con Biorfarm, Crédit Agricole Italia conferma ancora una volta la propria

capacità di fare banca in modo sostenibile – dichiara Ivan Barcellona, Responsabile Area Prodotti

Privati di Crédit Agricole Italia –. Fedeli alla nostra missione “Agire ogni giorno nell’interesse dei nostri

clienti e della società” lavoriamo quotidianamente per migliorare l’impatto ambientale del nostro operato.

Questo si riflette nella realizzazione di iniziative che coniugano la nostra idea di innovazione con le

esigenze dei clienti e dei nostri partner.”

“Biorfarm è un social-marketplace, che aiuta le aziende a creare impatto sociale ed ambientale sui

territori Italiani, coinvolgendo i propri stakeholder con l’adozione delle coltivazioni e la ricezione di

prodotti freschi e locali a casa o in ufficio – dichiara Osvaldo De Falco, CEO Biorfarm –. Allo stesso

tempo le aziende che scelgono di adottare gli alberi supportano gli agricoltori locali che valorizzano e

custodiscono il nostro territorio e la sua biodiversità! Adottare gli alberi dei nostri agricoltori Italiani

significa anche contribuire alla loro coltivazione biologica e a generare un impatto ambientale positivo.

Sono anche gli alberi, infatti, che contribuiscono ad assorbire Co2, un piccolo passo che, non

dimentichiamo, deve sempre essere accompagnato da comportamenti virtuosi e consapevoli, in azienda

e a casa!.”

Per Crédit Agricole Italia, Agos, Crédit Agricole Assicurazioni e Biorfarm la sostenibilità è un valore

fondamentale. L’impegno comune è quello di creare, con il proprio operato, valore di lungo periodo per

le persone ed i territori.