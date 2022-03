Rai Isoradio, Eva Robin’s domani a “L’autostoppista” di Igor Righetti: “Ho fatto l’amore in una cella frigo”

L’attrice avrà un passaggio domani (giovedì 31 marzo) dalle 17 alle 18 sull’auto pet friendly più famosa d’Italia

“Il luogo più stravagante dove ho fatto l’amore? Dentro una cella frigo, al fresco”.

È quanto rivelato dall’attrice Eva Robin’s, pseudonimo di Roberto Coatti, da anni impegnata in teatro, durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” domani alle 17 su Rai Isoradio, il seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

L’attrice è stata anche vicina a prendere i voti per farsi prete.

Che cosa le ha fatto cambiare idea? “Che avrei potuto usare la sottana in un’altra maniera”, risponde a Righetti.

E aggiunge: “Convivo con la preghiera, la mia educazione religiosa, sono stata allevata da suore e preti.

È stato bello, non rimpiango niente, non devo impasticcarmi o altre cose perché non accetto la mia vita, il mio presente. Sono una persona spirituale”.

In tv fu scelta da Gianni Boncompagni e Antonio Ricci.

Ma Eva Robin’s tornerebbe in televisione? “Quel momento è stato un incidente di percorso, anzi, è stato il periodo più terribile della mia vita”.

A proposito di cibi afrodisiaci, l’attrice rivela a Igor Righetti di averne uno: “L’aglio, se una persona vince il suo odore alla fine è un rapporto veramente intimo”.

E che cosa pensa del Kamasutra? “Mamma mia, dopo c’è bisogno di un antidolorifico”.

“L’autostoppista”, in onda su Rai Isoradio dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18, è il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali.

Per questo suo format crossmediale innovativo che ha subito riscosso grande successo, Igor Righetti si è ispirato all’esilarante commedia “Il tassinaro” diretta e interpretata nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi.

Nella puntata di giovedì interviene anche la responsabile dell’area dermatologica e dottore in chirurgia ricostruttiva e plastica del Policlinico universitario Campus Biomedico di Roma, Caterina Dianzani.

Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, imprenditori, scrittori, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità.