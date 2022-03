Prospettive formative al centro dell’incontro tra Università di Sassari e Convitto nazionale Canopoleno

“E’ stato un bel momento di confronto, conoscenza e crescita per i nostri allievi- sottolinea il rettore del Convitto nazionale Canopoleno – che per primi insieme ai loro docenti hanno caldeggiato questo incontro. E’ importante che le istituzioni formative dialoghino e si confrontino per dare ai giovani la possibilità di fare la scelta più opportuna conoscendo al meglio il panorama che li circonda.” Una cosa è certa, i ragazzi del Canopoleno, d’ora in avanti avranno le idee più chiare per decidere quale potrà essere la strada che intenderanno intraprendere per proseguire la loro formazione.