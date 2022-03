Prima presentazione pubblica per “Ecco chi è Stato”, il libro di Fabio Pugliese

Domenica 3 aprile, alle ore 16:30, presso l’incantevole location del Convento dei Riformati, nel Centro Storico del Comune di Calopezzati, avrà luogo la prima presentazione pubblica del libro “Ecco chi è Stato!”, l’inedito scritto da Fabio Pugliese, già presidente e fondatore dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

L’iniziativa è organizzata e fortemente voluta dall’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ed ha ottenuto il Patrocinio Gratuito dell’Amministrazione Comunale di Calopezzati.

Il programma dell’iniziativa prevede i saluti di Edoardo Antonello Giudiceandrea, (Sindaco di Calopezzati), del Parroco Don Nicola Alessio, di Giuseppe Cilidioni (Area Manager Casa Editrice Editoo – Valore Spa), e di Leonardo Caligiuri (Presidente dell’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”).

A seguire avrà luogo un dibattito-confronto a suon di domande sul libro, tra Fabio Pugliese, autore del libro, ed i giornalisti Giuseppe Pipita (Direttore de “Il Crontonese”), Matteo Laura (Direttore di Informazione e Comunicazione), e Luca Latella (Redattore per il Corriere della Calabria).

L’iniziativa, che sarà presentata da Melania Melato, vuole essere anche un momento di riflessione, approfondimento e confronto sulle diverse problematiche che riguardano la Statale 106 “Jonica” in Calabria. Anche per questa ragione tutti sono invitati a partecipare.

L’AUTORE

Fabio Pugliese nasce a Cariati nel 1980, laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi della Calabria vive a Calopezzati dove opera come amministratore di una impresa di servizi informatici. Esperto Social Media Manager e nel campo del Web Marketing si è da poco specializzato nelle soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa.

Dopo aver scritto e pubblicato nel 2013 il libro “Chi è Stato? – Un racconto-inchiesta sulla strada Statale 106 Jonica calabrese”, il primo libro scritto sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria nel maggio del 2014 ha fondato il famoso gruppo Facebook “Basta Vittime Sulla S.S.106” che oggi vanta oltre 80.000 iscritti e nel luglio dello stesso anno ha fondato l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che ha presieduto per 6 anni.

Oggi è un semplice iscritto dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” nonché componente del Comitato Scientifico della stessa.

Profondo conoscitore delle tematiche legate alla SS 106 “Jonica”, con particolare riferimento al suo preminente tratto calabro, attento osservatore e studioso del problema, grazie al suo impegno e alle sue battaglie per cercare di risolverne le ataviche carenze infrastrutturali, all’origine di innumerevoli tragedie, Fabio Pugliese è oggi considerato un riferimento anche per molti media, locali e nazionali, che intendano analizzare la situazione di uno dei punti neri della viabilità nazionale.