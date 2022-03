Presentazione del volume “Archeomeet. Incontri e Scontri sull’Archeologia Sarda”

In occasione del quarantennale dell’istituzione del Museo Civico Archeologico “Genna Maria” l’amministrazione comunale di Villanovaforru in collaborazione con il Museo Archeologico e la cooperativa Turismo in Marmilla, presentano sabato 9 aprile alle ore 18.00 presso il Museo Civico, il volume Archeomeet.

Incontri e scontri sull’archeologia Sarda a cura di Giacomo Paglietti e Maurizio Onnis (Editore Grafica del Parteolla). Il volume racchiude la seconda e terza edizione dell’evento culturale Archeomeet tenutesi a Villanovaforru nel 2019 e 2020. Giunto alla sua terza edizione Archeomeet nasce come evento pubblico incentrato sui temi dell’archeologia in Sardegna e sul coinvolgimento che essa ha all’interno delle comunità.

Grazie alla partecipazione di archeologi, insegnanti, studiosi, amministratori Archeomeet si pone come luogo di confronto pubblico con i contributi di Salvatore Bellisai, Anna Rosa Corda, Marina De Franceschini, Nicola Dessì, Andrea Ferrero, Elisabetta Frau, Giorgio Galleano, Paolo Littarru, Andrea Mameli, Giorgio Murru, Maurizio Onnis, Giacomo Paglietti, Marco Peri, Fabio Pinna, Gigi Sanna, Mattia Sanna Montanelli, Raimondo Zucca.

Durante la serata gli autori dei contributi saranno invitati ad intervenire sulle tematiche del volume.

Per via delle normative anticovid, potranno essere accolte al massimo 30 persone, per cui è obbligatoria la prenotazione – 070 9300050 / museo@comune.villanovaforru.ca.it. Obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso del super green pass. L’evento si svolgerà rispettando tutte le norme comportamentali, riguardanti le disposizioni anti Covid, per l’accoglienza in sicurezza.