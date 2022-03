Poste Italiane e l’impegno nella creazione di nuovo impiego

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove e più stabili opportunità di lavoro nel nostro Paese, anche in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria ed economica.

A Cagliari e nel Sud Sardegna, in questa prima parte del 2022, sono complessivamente 30 le trasformazioni dei contratti e delle posizioni lavorative attualmente in essere da part time a full time, distribuite tra la rete degli uffici postali ed il settore del recapito della corrispondenza e dei pacchi. Di queste, 16 hanno riguardato l’organico degli uffici postali e 14 hanno potenziato il servizio di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi che, sul territorio, può contare su 22 centri di recapito.

Storie di lavoratori

Tra le risorse che hanno visto il loro contratto passare da part time a full time c’è Silvia Soro, 33 anni, una Laurea Magistrale in economia e gestione aziendale, in Poste Italiane dal mese di Novembre del 2019, attualmente applicata nel ruolo di direttrice presso l’ufficio postale di Genuri, piccolo comune della Marmilla in cui risiedono circa 312 abitanti.

“Sono entrata in Poste Italiane – racconta Silvia – attraverso una selezione per consulente finanziario effettuata presso gli uffici della sede centrale di Roma, dopo qualche mese, sono stata selezionata per essere assunta come operatrice di sportello part-time, con un contratto a tempo indeterminato. Da gennaio di quest’anno ho visto il mio orario lavorativo passare da part-time a full-time ed ora sono responsabile dell’ufficio postale di Genuri. Lavorare per Poste Italiane significa lavorare per un’azienda che sta crescendo tanto, sta puntando sui giovani, sulla sostenibilità e sull’innovazione con grande dinamicità: sono contenta di far parte di questa grande famiglia”.

Nel 2021 erano state 25 le nuove assunzioni di Poste Italiane nel territorio, tutte destinate al settore del recapito. Inoltre, in continuità con gli interventi definiti per il triennio 2018-2020 con l’Accordo sindacale del 13 giugno 2018 e le successive intese in materia, ed in particolare con l’Accordo sindacale del 3 agosto 2021, entro il mese di marzo saranno realizzate ulteriori 8 assunzioni full time nel settore recapito.

Tra le assunzioni già realizzate, quella di Nicolas Grussu, 33 anni, laurea in Scienze Politiche, addetto al recapito presso il PDD (presidio di distribuzione) di Serramanna. “Mi sono candidato nel 2017 – evidenzia il portalettere – attraverso il sito poste.it e dopo un mesetto circa sono stato chiamato per un contratto a tempo determinato. Dal 1° luglio del 2021 sono stato stabilizzato con un contratto part-time verticale ed attualmente ho un contratto full-time a tempo indeterminato. Poste Italiane è un’azienda in continua crescita ed evoluzione, attenta ai giovani. Spero un giorno di poter crescere al suo interno: parteciperò ai vari job posting aziendali, in modo da poter sfruttare appieno il mio titolo di studi”.

Strategie per crescita e impiego

Le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali contribuiscono a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, con l’obiettivo di trasformazione da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2C.