Porto Cervo Racing: premi, nuovi portacolori e tante novità per il Rally Terra Sarda

I portacolori della Porto Cervo Racing hanno ricevuto riconoscimenti in occasione della Premiazione dei Campionati Regionali ACI Sport 2021 organizzati a Berchidda dalla Delegazione Sardegna ACI Sport. Tra le novità della stagione 2022 del Team, il pilota Auro Siddi indosserà i colori della Porto Cervo Racing. Intanto, la Scuderia lavora alacremente per il 10° Rally Terra Sarda e per il 2° Rally Terra Sarda Storico in programma dal 7 al 9 ottobre. Il Rally Terra Sarda 2022 è valido come ultima prova del TER Tour European Rally, per la Coppa Rally di Zona 9 e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna ACI Sport.

La Porto Cervo Racing apre la stagione con i premi conquistati dai suoi portacolori. Lo scorso 5 marzo, a Berchidda, la Delegazione Sardegna ACI Sport ha organizzato la premiazione dei Campionati Regionali 2021 ACI Sport, fortemente voluti dal Fiduciario Regionale Giuseppe Pirisinu.

Tra i portacolori della scuderia Porto Cervo Racing che si sono distinti nella stagione 2021, l’equipaggio formato dal pilota Vanni Pileri (che fa parte del direttivo del Team) e dal co-pilota Lirio Baglio ha vinto il gruppo Rally (N2/Prod S2) del Campionato Regionale Sardegna 2021 ACI Sport Delegazione Sardegna.

Tra i premiati a Berchidda anche il pilota Auro Siddi che da questa stagione vestirà i colori della scuderia Porto Cervo Racing. Il poliedrico driver di Selargius Auro Siddi si è posizionato al quarto posto assoluto nella categoria Rally e al primo fra gli Over 55.

Tra i nuovi portacolori del Team anche gli ogliastrini Mirco Lorrai, Eleonora Murgia, Maurizio Lorrai e Piergiorgio Lorrai.

Prosegue a pieno ritmo l’organizzazione del 10° Rally Terra Sarda e del 2° Rally Terra Sarda Storico, in programma dal 7 al 9 ottobre 2022. Le gare, organizzate dalla scuderia Porto Cervo Racing, presieduta da Mauro Atzei, quest’anno si fregiano dell’importante titolazione del TER Tour European Rally. Entrambe le gare (moderno e storico) saranno valide come ultimo round dell’importante serie internazionale che, per la prima volta, farà tappa in Sardegna. Inoltre, il Rally Terra Sarda, anche quest’anno sarà valido come prova della Coppa Rally di Zona ACI Sport, per il Sardegna Rally Cup, per il Campionato Rally Delegazione Sardegna, per la Serie R Italian Trophy e per la Michelin Zone Rally Cup. Il 2° Rally Terra Sarda Storico sarà valido come ultimo round del Tour European Rally Historic e come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna.

