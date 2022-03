PNRR: parlano gli architetti sardi

PNRR – ARCHITETTI SARDI: «BUROCRAZIA E VECCHI METODI METTONO A RISCHIO I FONDI PER LA SARDEGNA»



FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI ARCHITETTI PPC DELLA SARDEGNA

PNRR, BUROCRAZIA E VECCHI METODI METTONO A RISCHIO I FONDI PER IL MERIDIONE

DE MONTIS: «INCARICHI DI PROGETTAZIONE ABNORMI AFFIDATI ALLE PA

GIA’ INGOLFATE DALL’ATTIVITÀ ORDINARIA.

OK AI NUOVI BANDI, MA FORMARE I NEOASSUNTI RICHIEDE TEMPO.

LA RISORSA DEI LIBERI PROFESSIONISTI NON È STATA NEANCHE PRESA IN CONSIDERAZIONE. É INVECE L’UNICA SOLUZIONE POSSIBILE»

«Il rischio di dover restituire i fondi messi a disposizione dalla comunità europea per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o di spenderli malamente, è tanto reale quanto inaccettabile».

Con questa affermazione Teresa De Montis, presidente della Federazione che riunisce tutti gli Ordini provinciali degli Architetti PPC della Sardegna, lancia l’allarme alle istituzioni:

«consapevoli anch’esse delle oggettive difficoltà che il personale interno agli Enti locali sia in grado di portare a termine una progettazione complessa in tempi strettissimi che deve partire da una premessa fondamentale:

questa è un’occasione unica per rilanciare la qualità degli interventi nel nostro Paese».

Il riferimento di De Montis va alle recenti dichiarazioni dei ministri Franco e Brunetta che di fronte alla scarsa partecipazione di professionisti esperti ai bandi pubblicati dai rispettivi dicasteri, sono impegnati a trovare soluzioni affinché lavorare per gli Enti pubblici diventi “sexy, appetibile”.

«Siamo in ritardo, ma non tutto è perduto.

È evidente – prosegue la presidente- che nessun professionista con esperienza consolidata ha interesse a partecipare a queste selezioni.

Lo avevamo già detto e le conseguenze sono ora sotto gli occhi di tutti:

giustamente a essere assunti saranno fondamentalmente i neolaureati o i tecnici con scarsa esperienza ma certo non saranno equipaggiati in modo adeguato per affrontare una sfida così delicata e importante.

Vorremmo essere coinvolti perché le nostre competenze e le nostre riflessioni sullo sviluppo del territorio, maturate in anni di attività sul campo potrebbero essere determinanti in questa fase».

Il rischio di perdere i finanziamenti è messo in evidenza anche dalla recente prima Relazione Istruttoria del Dipartimento per la coesione sociale sul rispetto del vincolo di destinazione al Sud di almeno il 40% delle risorse del PNRR che fa riferimento a una parte dei progetti, al momento finanziabili solo sulla carta.

Per la Sardegna si parla di circa 1,3 miliardi di euro per progetti da far partire entro il 2022 e che necessariamente dovranno essere portati a termine entro il 2026.

Per De Montis c’è proprio una difficoltà a comprendere quale sia la strategia del Governo:

«Da una parte, e giustamente, si punta a realizzare progetti di grande qualità.

Dall’altra però si taglia fuori chi questa qualità la può garantire.

È necessario un cambio di marcia con nuovi approcci metodologici, ma si ripropongono i medesimi processi di sempre.

Nel discorso di fine anno il Presidente Mattarella ha richiamato tutte le istituzioni ad operare abbandonando i vecchi canoni politici ed economici e a promuovere la collaborazione che impone un riconoscimento al merito e alla competenza a servizio del progresso.

C’è bisogno del coinvolgimento di tutti, di un innovativo equilibrio tra liberi professionisti e tecnici PA .

Siamo ancora in tempo per aprire gli occhi e scoprire che la soluzione è a portata di mano».