Pinguini Tattici Nucleari al Red Valley Festival

Pinguini Tattici Nucleari protagonisti al Red Valley Festival il 15 agosto 2022

RED VALLEY FESTIVAL 2022

12, 13, 14, 15 AGOSTO 2022

OLBIA ARENA, OLBIA (SS) / SARDINIA

Annunciata la grande band protagonista della serata di chiusura della manifestazione musicale più importante della Sardegna

Lunedì 15 agosto 2022

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

SUL PALCO DEL RED VALLEY FESTIVAL

Dopo l’annuncio dell’artista rivelazione dell’anno BLANCO per la prima serata del 12 agosto (già sold out in sole due ore);

la conferma della presenza dei celebri DJs internazionali Martin Garrix e Dimitri Vegas & Like Mike (che suoneranno rispettivamente il 13 e il 14 agosto)

e delle due leggende del rap italiano Fabri Fibra e Marracash (15 agosto),

gli organizzatori del Red Valley Festival continuano a sorprendere il pubblico svelando un altro importante protagonista della Line Up dell’edizione 2022.

La kermesse musicale, tra le più importanti di tutta Italia quest’anno si svolgerà ad Olbia (SS, Sardegna) dal 12 al 15 agosto.

E’ pronta ad ospitare anche la band che ha raccolto più dischi d’oro e di platino d’Italia:

i Pinguini Tattici Nucleari saranno i grandi protagonisti della serata di chiusura del Red Valley Festival:

in programma lunedì 15 agosto 2022 presso la nuovissima venue “Olbia Arena”.

Considerati dalla critica come una delle migliori band italiane degli ultimi anni, i Pinguini Tattici Nucleari sono il progetto musicale di Riccardo Zanotti (classe 1994, voce, compositore e autore di tutti i testi), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini.

Dall’inizio della loro carriera nel 2014 con l’album “Il re è nudo”, i Pinguini Tattici Nucleari hanno collezionato numerosi successi scrivendo pezzi interi del nostro immaginario collettivo con canzoni come “Ringo Starr” (terza in classifica al Festival di Sanremo 2020), “Ridere” e “Pastello Bianco” (entrambe certificate doppio disco di platino).

Con un tour già annunciato tutto esaurito, i Pinguini Tattici Nucleari si confermano una delle poche realtà musicali italiane in grado di portare ai concerti decine di migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.

A partire da giugno, la band è pronta a tornare sui palchi d’Italia con il tour “Dove Eravamo Rimasti”, che sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi; per loro l’unica data in Sardegna sarà proprio al Red Valley Festival, dove saranno protagonisti il giorno di Ferragosto.

I biglietti singoli per la data dei Pinguini Tattici Nucleari sono in vendita sul sito ufficiale www.redvalleyfestival.com.

Per chi volesse assistere a tutte le quattro giornate del Festival (dal 12 al 15 agosto 2022), sono disponibili gli abbonamenti Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale.