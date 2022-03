“Piano Casa” della Regione Sardegna: eliminare incertezze

“Piano Casa” della Regione Sardegna: esperti a confronto con i deputati M5s Paola Deiana e Mario Perantoni. “Eliminare le incertezze interpretative”.

SASSARI – Si è tenuta venerdì scorso, 4 marzo, nella sala Angioy del Palazzo della Provincia, la tavola rotonda dal titolo “La tutela dell’ambiente in Costituzione: nuove prospettive di sviluppo sostenibile. La lezione del ‘Piano Casa’ alla luce della sentenza della Corte Costituzionale”.

Un incontro promosso e organizzato dai deputati del Movimento 5 stelle Paola Deiana e Mario Perantoni a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul cosiddetto “Piano Casa” e, parallelamente, della recente approvazione della proposta di legge costituzionale che introduce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.

advertisement

Il primo di una serie di incontri

“Vogliamo fare da ponte tra la Regione Sardegna e il Governo per rivedere e migliorare il Piano paesaggistico. Di fatto, oggi i professionisti del settore e i cittadini si trovano in evidente difficoltà nel gestire questa parentesi di vuoto ed incertezza normativa che si è verificata. È chiaro, dunque, che per sbloccare la situazione occorre ascoltare i tecnici, ed è questa la nostra sollecitazione”– dichiarano i due parlamentari.

“Nel corso del dibattito – spiegano Deiana e Perantoni – sono state sollevate numerose problematiche. È emersa, in particolare, una situazione di assoluta incertezza che ha allarmato tutte le professionalità coinvolte e che si ripercuote sulle amministrazioni e su ciascun funzionario che si deve assumere la responsabilità dei provvedimenti. Il problema principale di quel che resta del ‘Piano Casa‘, hanno sottolineato gli esperti, è – come detto – l’assoluta incertezza interpretativa e quindi la totale discrezionalità nell’applicare le norme sopravvissute alle censure della Consulta e il coordinamento con quelle preesistenti. La conseguenza è che per la medesima fattispecie le amministrazioni comunali provvedono diversamente l’una dall’altra, generando ovviamente la confusione più totale”.

Gli interventi

All’incontro sono intervenuti l’architetto Bruno Billeci, Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro; l’architetto Pietro Peru, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Sassari; la dottoressa agronoma Luana Correddu, consigliera dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari; il geologo Davide Boneddu, presidente dell’Ordine dei Geologi della Sardegna; il geometra Giovanni Paolo Deliperi, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Sassari; l’ingegnere Lorenzo Costantino Corda, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari e il perito industriale Pier Luigi Ciappeddu, presidente dell’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati per le province di Sassari e Olbia-Tempio.

Per ascoltare tutti gli interventi, ecco il link della diretta Facebook: https://fb.watch/bBtEx93opL/