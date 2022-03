Per la prima volta una donna eletta presidente del CAL: a Paola Secci gli auguri di Coordinamento 3 Donne di Sardegna

L'Associazione Coordinamento 3 Donne di Sardegna APS è felice di poter condividere l'elezione della sindaca di Sestu, Paola Secci, come Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna. E' la prima volta che una donna viene eletta in questa importante carica.

Esprimiamo le nostre felicitazioni più vive e gli auguri più affettuosi di proficuo lavoro a

Paola Secci, sindaca di Sestu, eletta Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna! E’ la prima volta che una donna viene eletta a questa importante carica e ci fa particolarmente piacere che si tratti di una donna, di una sindaca, da sempre impegnata per i diritti delle donne, per le pari opportunità e contro le discriminazioni di genere in ogni campo.

E’ motivo di orgoglio, inoltre per noi, il fatto che Paola Secci sia socia fondatrice e

componente del Direttivo dell’Associazione Coordinamento 3 Donne di Sardegna APS: insieme a lei in questi anni abbiamo condotto importanti battaglie, fra cui quelle per la doppia preferenza di genere per l’elezione del Consiglio Regionale della Sardegna, per il

lavoro e l’occupazione delle donne, per la salute delle donne e contro la violenza di genere.

Abbiamo la certezza che il CAL in lei avrà una guida autorevole e sicura per i compiti

istituzionali di riferimento e che darà un forte impulso alle azioni delle amministrazioni

locali per l’attuazione delle pari opportunità.

Carmìna Conte

Presidente Coordinamento3 Donne i Sardegna APS

Fonte immagine: https://www.consregsardegna.it/elezione-cal-gli-auguri-del-presidente-pais-alla-presidente-secci/