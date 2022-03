Paulilatino, il Teatro Instabile in “Biancaneve musical”

Mercoledì 23 Marzo alle ore 17.30, il nuovo e terzo appuntamento con la rassegna “3€ di Teatro al giorno” porterà sulla scena “Biancaneve musical” del Teatro Instabile. Interpretato dagli attori storici della compagnia, Aldo Sicurella e Monica Pisano, lo spettacolo, un vero e proprio cavallo di battaglia, è in scena da 25 anni ed ha al suo attivo centinaia di repliche. Nato come un gioco teatrale dedicato all’infanzia, ha conquistato nel tempo una comicità a tratti riconducibile al puro cabaret e per questo adatto al pubblico di ogni età. Si replica Giovedì 24 e Venerdì 25 Marzo 2022 sempre alle 17.30