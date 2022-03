Pasqua 2022 in Sardegna: cosa si fa, dove passarla e alcune ricette di dolci da fare in casa

Ora che la Pasqua 2022 si avvicina, arriva il momento di organizzarsi per capire cosa fare e dove passarla in Sardegna, e le opzioni non mancano di certo.

La Pasqua è una festività molto attesa in Italia, e la Sardegna non fa eccezione ovviamente. Ogni anno tantissimi turisti visitano l’Isola per scoprire alcune delle sue meraviglie, approfittando delle vacanze pasquali per potersi godere il suo mare, i suoi piccoli paesi e alcune mete must come Sassari, Porto Torres e L’Asinara. C’è poi chi decide di trascorrerla in casa, soprattutto di questi tempi, dato che – anche se la situazione sanitaria è migliorata – la prudenza non è mai troppa.

Noi oggi passeremo al vaglio diverse ipotesi, per vedere insieme cosa si fa a Pasqua in Sardegna, dove passarla nel 2022 e alcune ricette di dolci sardi per Pasqua da preparare fra le quattro mura domestiche.

advertisement

Pasqua 2022: cosa si fa in Sardegna?

Per prima cosa si può decidere di viaggiare per andare alla scoperta delle meraviglie della costa sarda. Si parte dalla Sardegna nordovest, che offre davvero tantissime sorprese meritevoli di una visita, come nel caso della già citata Sassari, insieme a L’Asinara e a Porto Torres. In tre giorni è possibile scoprire molte delle tappe più belle di questo lato di costa, come le affascinanti spiagge di Stintino o di Santa Teresa di Gallura, insieme a La Maddalena e lo splendido centro storico di Olbia.

Non solo nordovest, perché anche la costa est offre tantissime opportunità per godersi una Pasqua 2022 in Sardegna all’insegna delle bellezze naturali e del relax. Basti citare il porto di Arbatax e Tortolì, ma anche il Gennargentu e il Golfo di Orosei, che merita assolutamente una visita, per via della bellezza dei suoi litorali incontaminati. Da est si arriva alla costa sud della Sardegna, dove spicca ovviamente la città di Cagliari, insieme a Villasimius, le Rovine di Nora, Pula e Costa Rei.

Ricette di dolci sardi per una Pasqua in casa

Le tradizioni culinarie sarde sono ricche di dolci tipici da preparare a Pasqua, e di altre ricette davvero sfiziose. Basti pensare al Coccoi sardo pasquale, il pane di grano duro decorato con tagli di forbice, che può essere preparato in casa senza troppe difficoltà, trattandosi di una ricetta tutto sommato semplice. Volendo è anche possibile preparare i Coccoi usando una macchina per fare il pane in casa, che può essere scelta seguendo i consigli dei blog di elettrodomestici per la cucina.

Quali sono le altre ricette di dolci sardi per Pasqua da preparare a casa? Ci sono gli Amarettos a base di mandorle tritate, i Bianchittus o Biancheddus alle meringhe, i Casadinas e i Pardulas, le Coppulettas di Sassari e i classicissimi mostaccioli sardi di Oristano. La lista include anche altre opzioni, come ad esempio le Pabassinas all’uva sultanina, i Pastissus alle mandorle, i biscotti sardi al limone Pirichittus, i Pistoccheddus incappaus e infine il buonissimo torrone sardo al miele di Nuoro.

Dove passare la Pasqua in Sardegna, tra parchi ed eventi

Chi si trova a godersi un periodo di vacanza in Sardegna durante i giorni di Pasqua, potrebbe desiderare di organizzare un bel picnic all’aria aperta, sfruttando il clima benevolo e le prime settimane della bella stagione. Da questo punto di vista, ci sono opzioni davvero fantastiche come il Monte Urpinu e il Parco Monte Claro, che sembrano quasi disegnati su misura per chi ama i picnic e la natura incontaminata, ma senza per questo allontanarsi da Cagliari.

La natura d’altronde rappresenta uno dei grandi protagonisti della Sardegna, e ci sono altri luoghi che lo testimoniano, e che diventano delle mete molto apprezzate anche durante le festività pasquali. Si fa ad esempio riferimento al Parco Nazionale dell’Asinara, al Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, e infine al Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Per quel che riguarda gli eventi, impossibile perdersi alcuni appuntamenti come il Festival di Pasqua di Incontri Musicali, la Settimana Santa di Iglesias, la Settimana Santa di Castelsardo e la processione catalana di Alghero.

Infine, ecco un’opzione che soltanto la Sardegna può offrire: la possibilità di godersi un bel viaggio a bordo di uno dei trenini verdi anni ’60 che percorrono alcune delle linee più evocative dell’isola, come Sindia-Bosa, Palau-Tempio, Arbatax-Gairo e Mandas-Laconi.