Parco di Tepilora: com’è andato l’incontro sul censimento turistico

Oltre trenta persone hanno affollato nei giorni scorsi la sala consiliare di Lodè per l’ultimo incontro di informazione dei quattro organizzati nei Comuni dell’area protetta dai vertici del Parco di Tepilora e dalle amministrazioni locali.

Il Parco promuove il censimento degli operatori, pubblici e privati, del comparto turistico e delle associazioni operanti sul territorio.

L’incontro è stato aperto dalla sindaca, Antonella Canu, che affiancata da diversi assessori e consiglieri ha portato i saluti della comunità. La parola è poi passata alla direttrice del Parco, Marianna Mossa, e all’esperta di marketing territoriale, Letizia Marongiu. I partecipanti hanno poi animato l’appuntamento con numerose domande rivolte alla sindaca e ai rappresentanti del Parco.

“L‘obiettivo del censimento – ha ricordato durante l’incontro Marongiu – è acquisire un dato che può essere veicolato dal Parco solo in chiave di informazione e non di attività di d’impresa che non compete all’Ente. È compito del Parco di Tepilora stimolare le attività presenti e farne nascere di nuove in chiave turistica e di valorizzazione di tutte le tipicità dell’area: dall’escursionismo all’agroalimentare, dall’artigianato alla cultura, passando per l’ambiente e la promozione delle diverse attività che possono far crescere le comunità del Parco.

Il presidente

Di “bilancio particolarmente positivo” del tour informativo a Bitti, Torpè, Posada e Lodè ha parlato il presidente del Parco naturale regionale di Tepilora, Giuseppe Ciccolini, che ha osservato: “In queste attività sul campo abbiamo notato grande interesse da parte dei cittadini che ci ha permesso di raccogliere idee, proposte e spunti interessanti. Iniziative di questo genere vanno quindi incentivate così da far crescere la comunicazione tra l’ente e i tanti portatori di interesse”.