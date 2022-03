Pallavolo Regionale Serie D – Webproject sottorete

Pallavolo regionale serie D: la Web Project Sottorete non si ferma più – Un netto tre a zero contro la Punto Sassari Volley

Vittoria netta fuori casa per la Web Project Sottorete per tre a zero contro la ASD Punto Sassari Volley nel campionato regionale di serie D maschile.

advertisement

Nel primo set gli algheresi sono determinati e conducono il gioco senza problemi, vincendolo per 25 a 12.

Nel secondo set, complice qualche difficoltà in ricezione, il mister Guido cambia assetto alla squadra per un paio di volte fino a quando riesce a far quadrare il gioco dei ragazzi che riescono a vincere il set 25 a 22.

Il terzo ed ultimo set è stato il più combattuto, i sassaresi non si arrendono e combattono decisi fino alla fine set ma l’esperienza dei catalani alla fine fa la differenza e riescono ad avere la meglio chiudendo sul 25 a 21.

La Web Project Sottorete si trova al terzo posto in classifica a quattro punti dalla prima PVN Cedrinia Nu e a due punti dalla seconda la Polisportiva Sirio Orosei.

La squadra algherese ha, però, una partita in meno e il passo falso della Polisportiva Sirio Orosei che ha perso un punto rende il campionato, in vetta, ancora più incerto ed emozionante.

Mancano solo tre gare alla fine del girone di qualificazione ai play off. Questo non è il momento di perdere punti per cercare di arrivare primi.

A fine gara l’allenatore della Punto Volley Angelo Pagotto parla della sua squadra: “Oggi abbiamo fatto una partita così così ma i ragazzi sono giovani e hanno voglia di giocare.

Ci sono mancati alcuni giocatori. Abbiamo fatto bene il terzo set che purtroppo non abbiamo vinto ma sono fiducioso perché questi ragazzi possono fare bene”

Così si esprime la banda rientrante Antonio Nettuno: “È stato bello tornare in campo dopo quasi due mesi di stop.

Prima l’infortunio e poi il covid mi hanno tenuto lontano dalla palestra. Non mi sento ancora al top ma spero di tornare al più presto in forma per essere di supporto alla squadra.

Abbiamo avuto assenze importanti tutte assieme proprio nelle partite più difficili. La partita contro la Punto Sassari Volley è andata bene, è una bella squadra molto giovane.

Hanno fatto un cambio di allenatore che conosco bene e sono convinto che possano solo migliorare.

Per quanto riguarda noi dobbiamo ritrovare il giusto ritmo, in vista dei playoff.

Ora ci aspettano delle partite importanti per il posizionamento in classifica e lo dico senza paura: Sarebbe bello riportare la serie C ad Alghero”.

La prossima gara per la Web Project Sottorete sarà in casa il 12 marzo alle 19 presso la palestra della scuola media “Maria Carta” di via Malta ad Alghero.

Come di consueto sarà possibile guardare la diretta sulla pagina facebook della ASD Polisportiva Sottorete.